كشافة السلطنة تشارك في المخيم الكشفي العالمي بأميركا

في المحليات 24 يوليو,2019 نسخة للطباعة

غادر أمس وفد كشافة السلطنة المشارك في المخيم الكشفي العالمي الجامبوري الـ(٢٤) الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة القادمة من ٢٣ يوليو وحتى الثاني من أغسطس القادم، وذلك بعد ختام معسكر للاعداد للوفد الذي نظمته المديرية العامة للكشافة والمرشدات بمركز التدريب الكشفي بحيل العوامر، حيث تضمن إقامة عدد من الفعاليات والانشطة الفنية والكشفية والتراثية والرياضية التي تحاكي برامج المخيم الكشفي العالمي الى جانب التدريب على العديد من المهارات والمجالات التي تهيئ الكشافة المشاركين بشكل مثالي للمنافسة على تحقيق المراكز المتقدمة في هذا المخيم العالمي الكبير الذي يشارك فيه أكثر من ٤٢ ألف كشاف حول العالم، حيث يمثل السلطنة في المخيم العالي 22 كشافاً وقائدًا كشفياً.

وقد أقيم للوفد الكشفي المشارك حفل توديع رسمي بحضور صالح بن مسلم العميري مدير دائرة الشؤون الادارية والمالية بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات وعدد من المسؤولين بالمديرية واولياء أمور الكشافة.

حيث أكد صالح بن مسلم العميري على اهمية المشاركك في هذا الحدث المشفي العالمي بأميركا وقال: إنها فرصة جيدة لتبادل الخبرات عكس ثقافة السلطنة ونقل تراثها الخالد والتعريف بمنجزات النهضة المباركة التي تسجلها السلطنة في كافة الميادين ااصحية والتعليمية والكشفية والتنموية والاقتصادية، والتعريف بالمقومات الطبيعية الذي تتميز بها بلادنا، وما تزخر به من إرث تاريخي وحضاري.

وأضاف: إن كل كشاف مشارك هو سفير لوطنة، وعلينا أن ننقل ما ما هو طيب وجيد عن السلطنة وأن نكون خير سفراء، وأن نستثمر المشاركة لكسب المزيد من الصداقات، والخبرات الجديدة، متمنيا للمشاركين التوفيق والنجاح.

وقال عبدالعزيز بن خلفان الهدابي المدير المساعد لدائرة الكشافة رئيس الوفد: تحرص المديرية العامة للكشافة والمرشدات على المشاركة في هذه المخيمات الكشفية العالمية والتي تقام كل ٤ سنوات بهدف تبادل الخبرات والمهارات والفنون بين الأقاليم والجمعيات والمنظمات الكشفية العالمية وصقل مهارات وقدرات وكفايات الفتية المشاركين بمجموعة من الأنشطة والبرامج التي تتحدى قدراتهم العقلية والبدنية وتقديم مجموعة من البرامج التي تخدم المجتمع وهذا العام يبلغ عدد المشاركين في المخيم الكشفي العالمي حوالي ٤٢ ألف مشارك من ١٦٨دولة والسلطنة تشارك بوفد مكون ٢٢ قائداً وكشافاً يتمثلون في ١٣ كشافاً من مختلف محافظات السلطنة اضافة إلى رئيس الوفد وقائد الوفد و٧ من القيادات الكشفية الذين يشاركون في فريق الخدمات الدولية الذي يقدم مجموعة من الخدمات لجميع المشاركين في المخيم سواء في خدمات وسائل الاتصال والتواصل والخدمات الطبية والخدمات الإعلامية .. وغيرها من الخدمات وبالطبع السلطنة كانت لها مشاركات ومساهمات إيجابية في المخيمات الكشفية العالمية سابقاً .

وأضاف مشاركة الوفد هذا العام لن يقل حضوره كذلك عن المشاركات السابقة لذلك تم إعداد الوفد بشكل جيد من خلال تنظيم معسكرات الإعداد في معسكرات مغلقة لمجموعة الشباب المشاركين في المخيم، تضمن محاكاة لبرنامج العام للمخيم الكشفي العالمي من حيث البرامج والأنشطة فقمنا بتدريبهم على مجموعة من ألعاب التحدي والمغامرة وتسلق المرتفعات والتدريب على مهارة التجديف واعدادهم لحياة الخلاء وممارسة بعض من أنواع الفنون التقليدية التراثية لإظهار التقاليد العمانية إضافة إلى إحتفائنا بيوم النهضة المباركة لإبراز بعض من معالم النهضة العمانية من خلال المعرض الذي نقيمه بالإضافة إلى الفنون والأهازيج وارتداء الزي العماني وعرض مجموعة من الصور التي تحمل صورللكشاف الأعظم حضرة صاحب جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه.