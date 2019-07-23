وزير الخدمة المدنية: ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيد تمثل حدثا وطنيا وتاريخيا

بمناسبة 23 يوليو المجيد

قال معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية: إن هذه المناسبة المجيدة تمثل حدثاً وطنياً وتاريخياً له وقعه الخاص في قلوب العمانيين لأنه نقل عمان من مرحلة إلى مرحلة حافلة بالبناء والعطاء.

وأوضح معاليه في معرض حديثه عن هذه المناسبة الوطنية: إن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أعزه الله وأبقاه ـ نقل البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة التي يشار إليها بالبنان، وذلك من خلال رؤيته وحكمته التي ـ أجمع عليها العالم ـ والتي بهما أصبحت السلطنة دولة عصرية قائمة على الانفتاح على كل ما هو مفيد مع حفاظها على مورثها وتاريخها وتقاليدها العريقة، وبذلك كان للإنسان العماني المكانة المرموقة التي تتناسب مع مكانة البلاد وتاريخها العريق.

وأضاف معاليه في هذا السياق: إن هذا التقدم الذي تحظى به البلاد في هذا العهد الزاهر فعل دورها في أن تكون في مقدمة الدول المتقدمة، حيث أصبح لها حضوراً مميزاً في كافة جوانب الحياة، وفي زمن قياسي استطاعت ان تكون في مصاف الدول التي تواكب التطور التكنولوجي والعلمي الذي يشهده العالم بأسره وتخطو بخطى ثابتة نحو هذا التقدم والتميز.