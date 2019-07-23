جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يشارك في الاجتماع الثالث الذي تنظمه الأمم المتحدة و(الإنتوساي)

شارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الثالث لقادة الأجهزة العليا للرقابة والأطراف المعنية حول الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذي ينظمه كل من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومبادرة تنمية (الانتوساي) والمنعقد خلال الفترة من 22 الى 23 يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ويهدف الاجتماع ـ الذي ينعقد في دورته الثالثة ـ إلى الاستفادة من خبرة السنوات الثلاث في مجال تنفيذ رقابة الأداء على جاهزية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإثراء المناقشات حول كيفية إجراء الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في السنوات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اشتركت في التزامها بأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2015، وقد عملت السلطنة بإشراف الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط واللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبمشاركة عدد من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، على إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول الذي يعكس التقدم المحرز الذي حققته السلطنة على صعيد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والذي يتم عرضه في المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو الجاري، كما يُذكر بأن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) استجابت لهذه المبادرة من خلال وضع أهداف التنمية المستدامة في أولوياتها الشاملة.

شارك في الاجتماع كل من ناصر بن محمد الحوسني مدير عام الرقابة على الاستثمارات والشركات التجارية والصناعية ومحمد بن حمدان الجابري مدير دائرة الرقابة على الشؤون المالية.