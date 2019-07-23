مهرجان صلالة السياحي 2019م

فعاليات مختلفة تميزت بيوليو المجيد

تغطية ـ عوض دهيش ورشيد مغراب:

شهد مهرجان صلالة السياحي أمس فعاليات ومناشط مختلفة، حيث تنوعت الفعاليات وتميزت بذكرى 23 يوليو يوم النهضة المباركة، فقد تعددت مشاركات الجهات المشاركة في مناشط المهرجان والتي تفاعل معها الجمهور من مواطنين ومقيمين وزوار محافظة ظفار فقد نظمت اللجنة المنظمة بمهرجان صلالة السياحي 2019م احتفالية خاصة.

حيث أقيم مسير شارك فيه مختلف الجهات المشاركة في فعاليات المهرجان، وقد انطلق أمام البوابة رقم واحد بمشاركة فرق الفنون الشعبية والحماسية وقد اكتظ مركز البلدية بجموع الزوار الذين تفاعلوا بدورهم مع هذه الاحتفالية وسط تصفيق ومشاركة من زوار المهرجان الذين حرصوا على المشاركة في هذه الاحتفالية.

كما أقيم على مسرح المروج حفل غنائي شارك فيه الفنانون أحمد مبارك غدير وسالم محاد وعمر جبران ومدين مسلم ومحمد بركان ومحسن فاضل وعبدالمنعم الفارسي وتركي الشعيبي، وقدم الفنانون المشاركون في الأمسية وصلات غنائية في حب عمان.

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افتتاح معرض كنوز الموروث ومعرض وزارة الزراعة والثروة السمكية بمركز البلدية الترفيهي

كتب ـ سالم مسلم زعبتوت المهري ومنى بنت سالم المهرية:

أفتتح بمركز البلدية الترفيهي بصلالة المعرض التراثي والذي ينظمه مركز كنوز ظفار للتحف والهدايا ضمن الفعاليات الثقافية والتراثية لمهرجان صلالة السياحي 2019م.

رعى افتتاح المعرض معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بحضور سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وعدد من المسؤولين وزوار المركز والمهتمين بالجانب التراثي.

يأتي هذا المعرض ليجسد البيئتين الريفية والبدوية للوقع ولنعايشة بأدواته وطرق استخدمها وسبل المنفعة منها، حيث تضمن المعرض أدوات البيئية الريفية ومنها بعض جلود الأبقار التي تعتبر كسجادة آنذاك والتي تسمى (مجناب) إضافة الى المنافع الآخر من جلود الأبقار والتي تجسد في المعرض، حيث لم تقتصر الاستفادة من جلود الأبقار في الحياة الريفية على الجانب الغذائي والسكني، كما يوجد في جانب البيئية الريفية هنالك أعشاب كاصعب، طاب .. وغيرها الادوات اضافة الى تواجد الثوب الظفاري الريفي القديم كالصبيغة والتي كان يرتديها الرجال وأيضا الطاقة والتي تعرف بالكمكان للنساء، ومن جانب آخر أبرز المعرض البيئة البدوية وذلك بعرض البنادق التي يستخدمها البدو إضافة الى الأدوات التي يتم احتفاظ الأكل فيها مثل قرون الوعل وجلد الضب.

وأشارت حسنة بنت سعيد الحريزي صاحبة مركز كنوز ظفار للتحف والهدايا الى أن المعرض يعرف الزائر بالجانب التراثي والحضاري للسلطنة وما تشتهر به بيئات محافظة ظفار من أدوات تقليدية وعادات قديمة وذلك من خلال أقسام المعرض التي تجسد اسلوب الحياة قديما للبيئات الحضرية والريفية وكذلك البيئة البدوية.

من جانب آخر أفتتح مؤخراً معرض وزارة الزراعة والثروة السمكية بمركز البلدية الترفيهي.

رعى الحفل معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدينة وبحضور سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار والمهندس عامر بن حميد الشبلي مدير عام المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة ظفار وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

وقد دأبت الوزارة على المشاركة السنوية في مهرجان صلالة السياحي منذ البدايات الأولى للمهرجان حرصاً منها على التواجد في مختلف الفعاليات الرسمية بالسلطنة وخارجها.

يشتمل معرض الوزارة لهذا العام على عدد من المحاور الرئيسية مثل قطاع الزراعة ونحل العسل وقطاع المرأة الريفية وقطاع الثروة الحيوانية والموارد الرعوية وقطاع البحوث الزراعية والسمكية وركن خاص لنماذج من المشاريع الزراعية والحيوانية الناجحة سواء على مستوى الافراد أو الشركات إيماناً من الوزارة بأهمية تشجيع القطاع الخاص والأفراد للاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية باستغلال المقومات التي تزخر بها السلطنة.

يحتوي المعرض على ركن جمعية المزارعين فرع محافظة ظفار وركن الثروة الحيوانية، وركن الزراعة ونحل العسل، وركن المرأة الريفية وركن الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية وركن الموارد الرعوية وركن الثروة السمكية، وركن خاص بالتوعية حول سلامة الأغذية البحرية والتسمم الغذائي التابع لمركز ضبط جودة الأسماك بالمديرية العامة للبحوث السمكية، وركن شركة البشائر للحوم وشركة اعلاف ظفار وشركة تنمية الثروة الحيوانية وركن الطفل.

وتسعى الوزارة من خلال المعرض الى تحقيق العديد من الاهداف منها التواصل المباشر مع الجمهور ونشر التقنيات الحديثة للجمهور والتعريف بالمقومات الزراعية والحيوانية والسمكية للسلطنة وفرص الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص الى جانب التواجد في مختلف الفعاليات كمنهج عمل إرشادي وتوعية وتسويقي يستهدف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين أينما وجدوا في بيئة العمل ويستمر حتى يوم السبت القادم.

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مسرحية (الكاسر والرحماني) بدأت عروضها بمركز البلدية الترفيهي

مع تواصل فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي 2019م بمركز البلدية الترفيهي وسط تزايد زوار وسياح موسم الخريف الاستثنائي بمحافظة ظفار من داخل وخارج السلطنة.

ويشهد المسرح الرئيسي بمركز البلدية الترفيهي العروض المسرحية الهادفة التي تقدمها الفرق المسرحية العمانية وكان جمهور الشباك يوم أمس مع أولى عروض مسرحية (الكاسر والرحماني) التي قدمتها فرقة مسرح ظفار والتي تستمر حتى 26 من يوليو المجيد 2019م

مسرحية الكاسر والرحماني سلطت الضوء على التراث بكافة أشكاله وأنواعه المادي وغير المادي كقيمة حضارية وهوية وطنية، وأهمية المحافظة عليه من الاندثار ومن التحريف والتغيير في اصالته ومعاييره الحضارية، في حوار دار بين أخوين ورثا فرقة شعبية عريقة من ابيهما الذي أوصاهما قبل موته على ضرورة استمرارية الفرقة في تقديم الفن التراثي الأصيل والتي تعاقب على إدارتها آباؤه واجداده وأوصى بأنه وبعد مماته يجب عليهم الحفاظ عليها والفنون كما هي ويتخذ الأبناء خطين مختلفين باتجاه احدهما إلى التحديث والتطوير والتحريف واتجه الآخر الى المحافظة على التراث بشكله الصحيح ومن هنا بدأ الصراع الدرامي للمسرحية في اسقاطات درامية كوميدية هادفة ومثيرة شد بها المخرج والممثلين انتباه الجمهور الحاضر الذي تابع احداثها والرسالة الاجتماعية الهادفة التي استطاع نجوم المسرحية من ايصالها لهم في قالب كوميدي سلسل وبسيط ومفهوم من الجميع.

وفرقة مسرح ظفار كعادة عروضها المسرحية تشهد الاقبال الجماهيري الكبير نظراً لما تقدمه من عروض تتناول فيها موضوعات هادفة في قالب كوميدي مرح وخفة في الأداء من قبل نجوم التمثيل المسرحي بالفرقة الذين دائماً ما يحققون وبكل اقتدار في افراح ورسم البسمة علي وجوه محبي وعشاق المسرح الجماهيري في مهرجان صلالة السياحي سنوياً، ومسرحية الكاسر والرحماني من تأليف الفنان الشاب المبدع مرشد عبد الرحمن وإخراج المخرج الشاب ممدوح اليافعي والاشراف العام محمد المهندس اليافعي رئيس فرقة مسرح ظفار.