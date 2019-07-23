شلالات مائية ترسم ألوانا لجمال الطبيعة بوادي شرجة بجبل الكور

بعد هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب

رصد ـ سعيد بن علي الغافري :

تشكل المياه المنسابة من قمم جبال وادي شرجة بجبل الكور بعد هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب لوحة من الجمال والإبداع فتدفق مياه بحيراتها لترسم ألوانا زاهية من الجمال والإبداع في الطبيعة الساحرة على ضفاف مسار الأودية لتكتمل الصورة الزاهية للطبيعة البكر التي تتنوع فيها النباتات والأعشاب وأشجار الظل كواحة للاستجمام والراحة ويعد وادي شرجة الذي يقع شرقي ولاية عبري ويبعد عنها حوالي 70 كيلو مترا مقصدا للسواح والزائرين من مختلف المحافظات بما يتميز به من هضبة جبلية وأودية ومياه وفيرة .

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