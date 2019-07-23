تحتفل عمان في كل عام بذكرى يوم النهضة المباركة التي انطلقت في الثالث والعشرين من يوليو عام 1970م وبلادنا تتقلب في نعم الله عزوجل أمنا ورخاء وسلاما ونماء وعزة وكرامة وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وحرصه على تطبيق أسس العدالة وحكم القانون كفالة لحقوق الإنسان وحفظا لكرامته وعيشه الكريم.

وإننا كعمانيين نشعر بالفخر والاعتزاز بما تحقق لبلادنا من مكتسبات على الصعيدين الوطني والخارجي فإن حلول هذه المناسبة العظيمة يستدعينا لأن نقف وقفة شكر لله عزوجل على ما تحقق مقدرين غاية التقدير البذل العظيم الذي بذله حضرة صاحب الجلالة طيلة نصف قرن من الزمان لتصبح بلادنا على ماهي عليه اليوم من أمن ونماء وتقدم ورخاء في ظل مسيرة النهضة المباركة التي أعادت لعمان دورها البناء في المسيرة الإنسانية سائلين الله العلي القدير أن يحفظ جلالة السلطان المعظم منعما بتمام الصحة وكمال العافية مؤيدا بالتوفيق في كل ما يرومه من الآمال النبيلة وما يتصدى له من الأعمال الجليلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة ذكرى يوم النهضة المباركة : وزير العدل : نشعر بالفخر والاعتزاز بما تحقق لبلادنا من مكتسبات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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