شهد الحفل العديد من الفعاليات والعروض المصاحبة

تدشين كرنفال المناطيد بسهل صحلنوت بمشاركة 15 منطادا في يومه الأول

كتبت ـ حمده بنت محمد المشيخي :

تم أمس الاحتفال بافتتاح كرنفال المناطيد بسهل صحلنوت والذي ضم 15 منطادا للتحليق في سماء الكرنفال تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وبحضور معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية وسعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي 2019م .

وهذا الكرنفال الذي تم افتتاحه ضمن فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي 2019م لأول مرة يشتمل علي العديد من الفعاليات والبرامج في مقدمتها التحليق بالمناطيد في سماء الكرنفال بواقع 15 منطادا هوائيا في اليوم إلي جانب إقامة العروض المسرحية والترفيهية والفنون الشعبية ومسابقات الأطفال والكبار بالإضافة الي الألعاب الهوائية والكهربائية ومضمار التحدي وعروض بتقنية الهوليغرام والعروض السينمائية وردهات المقاهي بجانب الكثير والعديد من الفعاليات المميزة التي تم توفيرها لزوار مهرجان كرنفال المناطيد .

كذلك اشتمل حفل الافتتاح علي العديد من الفقرات وقد أكد المهندس عبد القادر بن أحمد الحداد نائب رئيس بلدية ظفار أن الكرنفال والذي يقام لأول مرة في السلطنة يشمل المناطيد والألعاب وكذلك العروض السينمائية والفعاليات الأخرى المصاحبة والتي سوف تقام علي أرضية هذا الموقع والتي تتزامن مع احتفال البلاد بيوم النهضة المباركة.

وأضاف : سوف نحتفل قريبا في مركز البلدية الترفيهي باختيار المنظمة العربية للسياحة مدينة صلالة عاصمة للمصايف العربية لهذا العام 2019م ويأتي هذا الاختيار تجسيدا لما قامت وتقوم به الحكومة من إنشاء وتوفير البنية الأساسية ومرافق خدمية مما جعل السلطنة واحدة من أهم المناطق الجاذبة للسياحة وما احتفالنا اليوم بهذه الفعالية الجديدة والتي تقام لأول مرة إلا تحقيقا لكل ما من شأنه توفير الخدمات لمتطلبات الزوار والضيوف.

ثم ألقى خالد النبهاني رئيس مجموعة ( 70 ) المنظمة للكرنفال أشار فيها إلى أن هذه كانت فكرة واستطعنا تجاوز كل التحديات لنراها واقعا أمام زوار موسم الخريف في هذه المدينة الخلابة البكر صلالة مدينة المصايف العربية لعام 2019م وأضاف : هذا الكرنفال بما يحمله من فعاليات ومناشط ليس المقصود هو بذاته ولكنها تجربة جديدة نحو سياحة أكثر ثراء والتي سيتمتع روادها بالمقومات الخلابة لصلالة.

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هويتي في حرفتي

تغطية : عوض دهيش ورشيد مغراب

الزائر لمهرجان صلالة السياحي بكل مواقعه الداخلية والخارجية يقف أمام الكثير من الموروث الشعبي الذي يجسده العمانيون بكل حرفة وهوية محافظين بذلك علي الموروث الشعبي ونقله عبر الأجيال ومن بين الكم الكبير من الحرف اليدوية التي تعمل بأنامل المرأة العمانية حرفة ( الخبر ) الظفاري وحول هذه الحرفة قالت أبيان سعيد جمعان : يشتمل الخبز علي نوعين الثخين والقالب ويتكون من الطحين والسمن وحبة البركة والسكر والماء ويخلط معا ويتم تشكيله بواسطة القالب بالنسبة للخبر القالب وكذلك الثخين ويشهد الخبز إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين وزوار موسم الخريف .

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زهرة عرفات وسامر المصري نجوم ليلة النجوم الثانية

يواصل برنامج ليالي المهرجان تقديم فقراته المنوعة حيث استضاف البرنامج خلال حلقة أمس الأول كلا من الفنانة البحرينية زهرة عرفات والفنان السوري سامر المصري وقد تخللت فقرات البرنامج فقرات فنية وشعبية لفرقة بهجة صلالة حيث تحدثت زهرة عرفات عن مشوارها الفني وأهم أعمالها الحالية والقادمة وعن زيارتها لصلالة قالت : زرت صلالة أكثر من أربع مرات ولامست هذا العام تطورا كبيرا في العمران والحداثة في الطرق بطريقة ملحوظة وهذا مواكب لحجم السياحة التي تنعم بها صلالة حيث إن السياحة هنا ليست خليجية فقط وعربية أيضا وأنا على ثقة بأن كل عام ستتقدم وتتطور صلالة سنة عن سنة وإن شاء الله سأكون حريصة بقدر الإمكان على تواجدي كل عام بصلالة وعن أعمالها قالت: مسيرتي الفنية منذ 26 سنة وآخر عمل درامي أيام العسل وخالد وحاليا في عمل مسرحي بعنوان ليلة زفته والآن متوقفة وسيتم العرض بعد عيد الأضحى في السعودية والكويت والامارات كما تحدث ، ضيف البرنامج الثاني الفنان سامر المصري عن مشواره الفني وأعماله العربية والعالمية ، وعن تواجده بمهرجان صلالة قال : هذه أول زيارة لي لمدينة صلالة علما بأني زرت السلطنة أكثر من مرة ومن زمن أريد زيارة صلالة لأنها من المدن الطبيعية الجميلة عندما زرتها وجدت جوها رائعا وأشكر القائمين على المهرجان على دعوتهم لي وحقيقة زرت بعض المناطق التي وجدت بها الطبيعة مذهلة والطقس رائع جدا وأريد أن أشيد بأهلها وحسن الاستقبال وسعيد جدا بتواجدي هنا بين أهل صلالة .

وعن أعماله قال : أعمل بالمجال الفني منذ عام 1996 ولي أعمال درامية ومسرحية وغنائية وقمت ببعض الأعمال المصرية مثل الخلية مع أحمد عز وبعدها مسلسل أوركيديا وحاليا انتهيت من تصوير فيلم عالمي مع جميس بوند وسوف يعرض قريبا في اميركا والصين والعالم الاوروبي والعربي وهناك مسلسلات تعرض حاليا بعنوان قلبت جد .

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السويق تستعرض موروثها الشعبي بالمهرجان

استعرضت ولاية السويق فنونها وعاداتها بمركز البلدية الترفيهي من خلال مشاركة 125 من أهالي الولاية للتعريف بالتراث والعادات والفنون والصناعات والألعاب التي تشتهر بها أمام زوار مركز البلدية الترفيهي من خلال اللوحات المعبرة والمباشرة التي جسدوها مع أجواء الخريف وفعاليات المهرجان المتعددة والمتنوعة وهذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها ولاية السويق بمهرجان صلالة السياحي فبعد عامي 2012م و2016م جاءت المشاركة الثالثة لولاية السويق لتؤكد من جديد مدى اهتمام أبناء الولاية بالتعريف بالموروث الشعبي للولاية لضيوف موسم الخريف من داخل وخارج السلطنة والمقيمين بمحافظة ظفار حيث حصلت الولاية في مشاركاتها السابقة علي المركز الثاني والثالث علي التوالي .

فقرات تراثية اصيلة

استهلت ولاية السويق مشاركتها في مسرح الولايات بنبذة عن الأودية ثم فنون التغرود وهو فن من فنون البادية ثم فن الرزحة بعدها قدم مجموعة من الشباب لعبة شعبية (المناجاه) والتي عادة تمارس بعد فن الرزحة وقبل فن الليوا ثم قدم الأهالي فني الليوا وتجسيد ألعاب شعبية تقليدية (الأريج والمكيال) بعدها فن الوهابية ومن خلال مشاركة المرأة العمانية بالولاية تم تجسيد واحد من الفنون الجميلة والرائعة التي لا يخلو عرس في الولاية منها وهو فن (حنة المعرس) واختتمت الولاية فنونها بفن القصافي والعازي.

الصناعات والحرف اليدوية

لا تخلو مشاركة أي ولاية من ولايات السلطنة المشاركة في منافسات الولايات التنافسية بالمهرجان من تجسيد الصناعات والحرف اليدوية التقليدية التي تشتهر بها كل ولاية والتي تمثلت في المعرض التراثي وصناعة الخناجر والسيوف وصناعة النسيج والطبول والجداعة وغيرها الكثير من المفردات التراثية والصناعات والحرف اليدوية التي توارثتها الأجيال وتمثل الهوية العمانية التاريخية.

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كشف بالمجان بمركز البلدية الترفيهي

في مشاركتها الثانية بمهرجان صلالة السياحي 2019م تبرز الجمعية العمانية للسرطان خدماتها المجانية لزوار موسم الخريف ومهرجان صلالة السياحي للمرأة من خلال الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن مرض السرطان وحدة التصوير الإشعاعي (المامجرام) التابعة للجمعية العمانية للسرطان بتواجدها في مركز البلدية الترفيهي لمهرجان صلالة السياحي 2019وتهدف الوحدة للتعريف بخدماتها وأهمية الكشف المبكر عن السرطان وخاصة سرطان الثدي كما تقوم القافلة بالكشف المجاني لزوار مركز البلدية الترفيهي،كما تعمل القافلة على التعريف بمسببات مرض السرطان والكشف المجاني الذي يقوم به الفريق الطبي النسائي من المتخصصات كما يقوم الفريق بتوزيع مطويات وكتب تعريفية تحث المرأة على استمرار الفحص وأن الكشف المبكر يساهم في العلاج وتقوم الجمعية بمهام كثيرة لخدمة المجتمع العماني من خلال تجوالها في محافظات السلطنة على مدار العام، للتوعية والكشف عن مرض السرطان، وحازت الوحدة المتنقلة للكشف عن السرطان على المركز الأول في جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي عام 2011، كما حصلت الجمعية على العديد من جوائز العمل التطوعي .

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