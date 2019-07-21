العليا للانتخابات تنظر في عدد من الطعون المقدمة

فيما استعرضت مشروع التصويت الإلكتروني

ناقشت اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة أمس الطعون المقدمة إليها في قرارات لجان الانتخابات في الولايات (بشأن الاعتراضات على القوائم الأوليه) وذلك برئاسة فضيلة الدكتور خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة ، وبحضور أغلبية أعضائها.

وقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على محضر الاجتماع السابق واعتماده والوقوف على ما تم من إجراءات بشأن القوائم الأولية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة من حيث إعلانها وفتح باب الاعتراض عليها وفقاً لقانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى كما استعرضت اللجنه كذلك التعاميم الصادرة من اللجنة الرئيسية للانتخابات سيما تلك المتعلقه بمشروع التصويت الإلكتروني كما ناقشت كل ما من شأنه تسيير أعمالها وفق الاختصاصات المحددة لها .

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