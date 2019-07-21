السلطنة تشارك في المنتدى الوزاري الأفريقي بالمغرب

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية في المنتدى الوزاري الأفريقي الخامس عشر لتحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة تحت شعار “دور الإدارات العمومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” بمدينة فاس المغربية تحت رعاية معالي محمد بن عبدالقادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربي المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية حيث مثل الوزارة الشيخ أحمد بن محمد العامري مستشار التخطيط الإستراتيجي بالوزارة، رئيس اللجنة الاستشارية الدولية لمنظمة الكافراد الأفريقية.

وخلال المنتدى قدم الشيخ أحمد العامري مخرجات اللجنة الاستشارية الدولية لمنظمة الكافراد الأفريقية ورؤيتها حول مسار تطوير المنظمة لتكون منظمة أفريقية معنية بالتنمية المستدامة وتقييم الواقع الحالي لوضع المنظمة وما تواجهه من تحديات وسبل تجاوزها وتوسيع نطاق خدماتها والارتقاء بالتعاون الثنائي والقاري.

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