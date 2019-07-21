شرطة عمان السلطانية تحتفل بافتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة ضنك

في المحليات 22 يوليو,2019 نسخة للطباعة

يضم مبنى الخدمات ومركز الدفاع المدني والإسعاف

احتفلت شرطة عمان السلطانية أمس بافتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة ضنك ومبنى الخدمات والدفاع المدني والإسعاف بالولاية ضنك تحت رعاية

اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني وبحضور اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية ومسؤولي المصالح الحكومية والمشايخ والمواطنين بالمحافظة.

بدأت فعاليات افتتاح المركز بوصول اللواء الركن راعي الحفل حيث شاهد والحضور الاستعراض العسكري الذي أقيم بهذه المناسبة حيث أدى الطابور التحية العسكرية ثم مر من أمام المنصة الرئيسية وردد المشاركون في طابور الاستعراض العسكري نشيد شرطة عمان السلطانية (حماة الحق) ، ونداء التأييد ، واُختتم بخروج الطابور من ميدان الاستعراض، بعدها قدمت موسيقى شرطة عمان السلطانية معزوفات موسيقية.

ثم قام اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني راعي المناسبة يرافقه اللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بالافتتاح الرسمـي لمبنى المركز ثم تجول والحضور في أرجاء المركز الذي يضم أقسام التحريات والتحقيقات الجنائية والحوادث ومكاتب إدارية وغرفة عمليات وقاعات مختلفة واستمعوا خلالها إلى شرح واف عن المهام التي يؤديه المركز.

كما يضم المركز مبنى متكاملاً لتقديم الخدمات في مجال الجوازات والإقامة والأحوال المدنية والمرور والفحص الفني للمركبات أما مركز الدفاع المدني والإسعاف فقد تم تزويده بالأجهزة والآليات والكادر المؤهل القادر على التعامل مع مختلف المخاطر من أجل توفير التدابير التي تكفل الوقاية والحد من المخاطر ومنع انتشارها.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية يضم المركز عدداً من المباني السكنية للضباط وأخرى للأفراد مجهزة بجميع الخدمات وقد روعي في تصميم المركز إيجاد بيئة ملائمة لأداء المهام الأمنية وسرعة إنجاز معاملات المراجعين ، كما تم إعداد الكادر البشري للمركز إعدادا مهنيا وفق متطلبات العمل وبما يعكس اهتمام القيادة العامة للشرطة للارتقاء بالخدمات الشرطية المقدمة الجمهور.