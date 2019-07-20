تشكيل فريق عمل لصياغة استراتيجية التنمية المستدامة للصحة والبيئة

استعرض اللجنة الصحية والبيئية نتائج زيارة خبراء منظمة الصحة العالمية للسلطنة والاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة وتشكيل فريق عمل لصياغة الاستراتيجية وتم الحديث حول المؤتمر العالمي الأول لتلوث الهواء وأهميته.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية بحضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية نائب رئيس اللجنة وأعضاء الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة .

من جانب آخر تمت مناقشة أهمية الإصحاح البيئي وعرض تجربة حملة مسقط لمكافحة الزاعجة المصرية ومراجعة التشريعات المتعلقة بالإصحاح البيئي في السلطنة ويأتي عقد هذا الاجتماع في ظل حرص السلطنة على استكمال متطلبات الإدارة المثلى للصحة والبيئة في المجتمع وقياس المكاسب المحققة من التنمية المستدامة وأثرها في تعزيز وبناء القدرات الوطنية ومراعاة الأبعاد البيئية وإدارة التأثيرات الصحية للتغير المناخي وفق أفضل الممارسات الدولية .

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