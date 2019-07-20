مهرجان صلالة السياحي 2019

افتتاح معرض جمعيات المرأة العمانية بمركز البلدية الترفيهي

كتب ـ حمده بنت محمد المشيخي:

افتتح بمركز البلدية الترفيهي معرض جمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار وذلك تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بحضور سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وعدد من المسؤولين بهدف تشجيع الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التعريف بأهم الأعمال والصناعات الحرفية التقليديـة والمشغولات اليدوية في المحافظة.

يشارك في المعرض 10 جمعيات تمثل جمعيات المرأة العمانية من كافة ولايات محافظة ظفار ممثلة في جمعية المرأة العمانية بمقشن وثمريت وطاقة ومرباط وصلالة وسدح والمزيونة وشليم وجزر الحلانيات ورخيوت وضلكوت وخلال المعرض تم استعراض منتجات المرأة العمانية والتي تضم العديد من المشغولات اليدوية والحرفية والتحديث والإبداع في التميز التي اشتمل عليها من معروضات يشمل المعرض على عدد من الصناعات والمنتجات التقليدية المحلية مثل الفخاريات (المباخر والأنية الفخارية) والازياء الظفارية التقليدية النسائية والرجالية والأقمشة التقليدية المطرزة. وكذلك السعفيات (حرفة القفع ومنتجاتها) ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة والعطور والبخور واللبان والحلي من الفضة ومكاحل العين. بالإضافة إلى عرض وتقديم بعض السلع والمنتجات اليدوية التقليدية. والأكلات الشعبية العمانية التي تشتهر بها كل ولاية من ولايات محافظة ظفار المشاركة هذا الي جانب ابراز جهود كل جمعية من الجمعيات من البرامج والدورات والفعاليات التي قدمتها وتقدمها للمجتمع العماني علي وجه الخصوص والمرأة والطفل بوجه خاص .

وقد صرح معالي الشيخ خالد بن عمر سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بأن معرض جمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار أثبت قدرة المرأة العمانية علي الابداع والإنتاج وأنها تعيش أفضل فتراتها بفضل الدعم السامي الكبير من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ـ وأنها شريك هام للرجل بإنجازاتها الواضحة والمقدرة .

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الف وحجارة اسقاطات اجتماعية في قالب كوميدي هادف

تغطية ـ تغطية عوض دهيش ورشيد مغراب:

تتواصل المشاركة المميزة من قبل الفرق المسرحية العمانية علي خشبة المسرح الرئيسي بمركز البلدية الترفيهي ضمن فعاليات ومناشط وبرامج مهرجان صلالة السياحي 2019م امام جمهور شباك التذاكر الجمهور العاشق والشغوف للمسرحيات المحلية وتواصل فرقة صلالة الأهلية عروض مسرحيتها ( ألف وحجارة ) والتي تجسد من قبل كوكبة من نجوم المسرح بمحافظة ظفار وتدور فكرة المسرحية حول شخص أخدته الأموات ليجد نفسة علي شاطئ قرية ومن هناء بدأت الاسقاطات المسرحية التي جاءت في أسلوب مسابقات الجمهور وبفكرة جديدة وطرح وأسلوب جديد خلاف المسرحيات التي اعتاد عليها جمهور المسرح بمحافظة ظفار بالرغم من أن المسرحية قدمت في موضوع سلسل وجميل يحمل الإثارة والغموض والتشويق والمتعة في اسقاطات كوميدية التي يستحسنها الجمهور.

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الإحصاء يُعرف زوار مهرجان صلالة بمشاريعه وتطبيقاته

يشارك المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مهرجان صلالة السياحي 2019 عبر ركنه الثابت في ميدان البلدية الترفيهي، والذي يقام تحت شعار “مكننة العمل الاحصائي”، وجاءت مشاركة المركز هذا العام بهدف تعريف جمهور المهرجان بالمشاريع الهامة التي ينفذها المركز والتي يعّول عليها في رفد الخطط الخمسية التنموية والرؤى المستقبلية بالبيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة بالإضافة إلى دوره في دعم صناعة القرار في السلطنة، ومن ضمن هذه المشاريع الجاري تنفيذها مشروع التعداد الإلكتروني العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020م ومشروع العنونة الموحد الذي يندرج في إطار أحد الأهداف الاستراتيجية لتطوير بنية أساسية آمنة ومتكاملة تمكّن من الحصول على البيانات وتبادلها لتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات كما أنه خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية متطورة بفضل معلومات الملاحة الجغرافية التي سيوفرها.

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تسهم في التعريف بالمقومات السياحية والتراثية والثقافية للسلطنة

أنشطة وفعاليات متنوعة في مهرجان صلالة السياحي 2019م ـ مشرف عام المهرجان : كرنفال المناطيد وقرية سمهرم السياحية منتزه و(أتينا لاند) أهم الفعاليات الخارجية

صلالة ـ العمانية : يعد مهرجان صلالة السياحي 2019م الذي تستمر فعالياته حتى 22 أغسطس المقبل من أبرز المهرجانات الثقافية والترفيهية في المنطقة ويتزامن سنويا مع الموسم السياحي في محافظة ظفار.

ويسهم المهرجان في التعريف بالمقومات السياحية والتراثية والثقافية والاجتماعية التي تزخر بها السلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص حيث يستهدف الزوار والسياح من كافة محافظات السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويشتمل برنامج المهرجان لهذا العام على العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في مختلف المجالات الدينية والاقتصادية والتراثية والاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والفنية إلى جانب تدشين فعاليات متنوعة جديدة وأشار محمد بن عمر الرواس مشرف عام دائرة المهرجان ببلدية ظفار إلى الجهود التي تبذل من قبل كافة الجهات ‏الحكومية ‏والخاصة لإنجاح فعاليات ومناشط ‏مهرجان ‏صلالة السياحي لهذا العام ، مبينا بأن بلدية ظفار قامت بتجهيز وتهيئة كافة مرافق مركز البلدية الترفيهي كالمسارح وقاعات المعارض والمطاعم ومواقع الشركات الراعية والقرية التراثية ومرافقها وساحات الألعاب الكهربائية والهوائية وموقع المعرض الاستهلاكي وبقية مرافق المركز بشكل عام.

وأكد حرص المهرجان على إقامة فعاليات ومناشط متنوعة خارج موقع مركز البلدية الترفيهي بالتعاون مع القطاع الخاص كفعالية كرنفال المناطيد بسهل صحلنوت وفعاليات القرية الشاملة “قرية سمهرم السياحية” إلى جانب منتزه (أتينا لاند) و(موقع مخيم أصدقاء البلدية) في سهل إتين بالإضافة إلى فعاليات الأسرة بحديقتي طاقة ومرباط .

وذكر الرواس أن فعالية كرنفال المناطيد تعتبر من أبرز الفعاليات الجديدة لمهرجان هذا العام والتي ستقام لأول مرة خلال الفترة من 20 يوليو ولغاية 25 أغسطس المقبل بتنظيم مشترك من مجموعة شركات “سبعين” بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص.

ووضح أن / كرنفال المناطيد / سيقام بمنطقة صحلنوت بصلالة تحت مظلة المهرجان وسيكون وجها جديدًا للسياحة في السلطنة من حيث التنوع والتجديد، مؤكدًا حرص اللجنة المنظمة للمهرجان على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الشركات المختصة العمانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار المشرف العام لدائرة المهرجان ‏إلى أن اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي ستنظم احتفالية وطنية في 23 يوليو المجيد على مسرح المروج بعنوان / ليلة عمانية / إلى جانب تنظيم مسيرة وطنية بمركز البلدية الترفيهي احتفاء بيوم النهضة المباركة.

وقال الرواس: إن بلدية ظفار ستنظم حفلًا فنيًا مطلع شهر أغسطس المقبل للاحتفال بتتويج مدينة صلالة عاصمة المصايف العربية لعام 2019م، موضحًا أن البلدية سخرت كافة الكوادر البشرية والتقنيات الحديثة لهذا الحدث الذي يجسد احتفال السلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص، وسيقام على مسرح الولايات بمركز البلدية الترفيهي.

وذكر أن برنامج ” ليالي المهرجان ” يقدم برامج متنوعة أبرزها مسابقة مهرجان صلالة السياحي لفن البرعة التي تقام للمرة السابعة بالإضافة إلى مسابقة المهرجان للأغنية الشعبية العمانية في نسختها الثانية، مشيرًا إلى أن حلقات البرنامج ستشهد استضافة فنانين وممثلين على المستوى المحلي والخليجي والعربي إلى جانب تنظيم حلقة أسبوعية مخصصة للمسابقات والسحوبات وفعالية “رواد الأغنية الخليجية” بالإضافة إلى إقامة حفلات غنائية متنوعة يحييها فنانون من السلطنة والوطن العربي.

وتشهد فترة المهرجان إقامة معارض وأجنحة توعوية وتثقيفية وخدمية ‏وتسويقية متنوعة لمختلف الجهات الحكومية والهيئات وشركات القطاع الخاص ‏وجمعيات المرأة العمانية والمراكز الحرفية حيث تقام بعض المعارض ‏طوال فترة المهرجان ومنها ما يقام خلال فترة زمنية محددة‎.‎

وقال محمد بن عمر الرواس : إن معرض “عمان أرض الصداقة والسلام” ‏الذي يقام سنويًا يتضمن /120/ صورة ضوئية متنوعة لجلالة السلطان ‏المعظم / حفظه الله ورعاه / تشمل الجولات السامية واستقبالات جلالته ‏الرسمية لقادة الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى جوانب متنوعة ‏لمسيرة النهضة المباركة.‏

وأضاف بأن المعرض حقق خلال دوراته السابقة إقبالًا كبيرًا من زوار ‏ومرتادي المهرجان نظرًا لما يمثله من أهداف وطنية ورسائل ‏للسلم والسلام وحب الخليج 365 وقائد البلاد المفدى.‏

وتحرص اللجنة المنظمة للمهرجان على إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية والدينية أبرزها مسابقة المهرجان لحفظ القرآن الكريم في نسختها السابعة ومسابقة المهرجان للتصوير الضوئي والفنون التشكيلية بالإضافة إلى مسابقة المهرجان للمسرح الجماهيري في دورتها الثالثة التي تأتي بحلة جديدة من ناحية آلية المسابقة وضيوفها.

وتشتمل فعاليات القرية التراثية لمهرجان هذا العام على تجسيد البيئات (الحضرية والريفية والبدوية والبحرية) إلى جانب تنظيم معارض تراثية متنوعة ومحلات للمأكولات العمانية بالإضافة إلى تنظيم مسابقة الولايات التنافسية على مسرح الولايات بالقرية التراثية بمشاركة 10 ولايات هي بخاء ومحضة وبهلاء والسويق وبركاء وضنك والدقم والمزيونة ومرباط ودماء والطائيين.

وتهدف مسابقة الولايات إلى إبراز الجوانب التراثية والثقافية والتاريخية التي تزخر بها مختلف ولايات السلطنة من خلال تقديم فقرات متنوعة من الفنون العمانية التقليدية والمشغولات اليدوية والألعاب الشعبية والمأكولات العمانية والصناعات الحرفية بمشاركة واسعة من الحرفيين والحرفيات وفرق الفنون العمانية التقليدية من مختلف ولايات السلطنة.

وتشتمل الفعاليات العالمية في مهرجان صلالة السياحي لهذا العام على إقامة /8/ عروض متنوعة أبرزها ” الليزر والإضاءات المبهرة ” و ” الكرنفال المتجول ” و ” ألعاب الخفة ” و ” السيرك المتنوع ” و ” حلبات التحدي ” والرسم بالأبعاد الثلاثية ” بمشاركة فرق فنية من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وتسعى اللجنة المنظمة للمهرجان إلى إقامة فعاليات وأنشطة مخصصة للطفل من خلال تنظيم مناشط ومسابقات ومسرحيات متنوعة للأطفال على مسرح الطفل بمركز البلدية الترفيهي وتتضمن الفعاليات الرياضية لمهرجان هذا العام تنظيم بطولة كأس مهرجان صلالة السياحي لكرة القدم وبطولة المهرجان للرماية ومسابقة ماراثون المهرجان إلى جانب إقامة البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية والبطولة العسكرية لالتقاط الأوتاد وبطولة قفز الحواجز بالتعاون مع الجهات المعنية إضافة إلى مسابقة رياضات الخيل التقليدية / ركض العرضة / وتنظيم مسابقات رياضية متنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة صلالة توّجت بلقب “عاصمة ‏المصايف ‏العربية لعام 2019‏‎م‎‏ من قبل المنظمة العربية للسياحة نظرًا ‏للمقومات ‏السياحية والطبيعية التي تزخر بها واحتواؤها على ‏العديد من ‏المواقع والمعالم السياحية والثقافية والتاريخية فضلًا عن حصول مهرجان صلالة السياحي على جائزة أفضل مهرجان سياحي عربي لعام 2017م ضمن جوائز أوسكار للإعلام السياحي العربي.

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المزيونة تطرب الحضور بفنها الشعبي

مشاركة واسعة وكبيرة ومميزة من فرق الفنون الشعبية العمانية المغناة التي تقدمها أكثر من 37 فرقة من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة بالعديد من المواقع المهرجان لهذا العام وكان جمهور وزوار مركز البلدية الترفيهي علي موعد مع ألوان من الفنون الشعبية التي قدمتها فرقة المزيونة للفنون الشعبية أمام البيت التراثي بالقرية التراثية والتي قدمت فنون الشرح والبرعة والربوبة والطنبورة والمزمار وسالم ضرب سلومة والوقيع ولانزيه وبوزلف جدير بالذكر أن فرقة المزيونة بقيادة عوض سعيد بو علاية والتي تضم أكثر من 30 فردا وتعد من الفرق القديمة والتي تقدم الفنون الشعبية العمانية بأصالتها وجمالها وروعتها .