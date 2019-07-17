بمشاركة السلطنة .. (الإعلام العرب) يناقش 18 بندا في مقدمتها القضية الفلسطينية

القاهرة ـ العمانية: شاركت السلطنة أمس في أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب التى بدأت اعمالها بالقاهرة برئاسة تركي بن عبد الله الشبانة وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم ويترأس وفد السلطنة معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام.

ويناقش مجلس وزراء الإعلام العرب /18/ بندًا في مقدمتها القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى التى تندرج تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأميركي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

كما ناقش المجلس “خطة التحرك الإعلامي العربي فى الخارج” الذى يظل بندًا دائمًا على جدول الأعمال، حيث يعمل المجلس فى هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط لها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التى تعمل على تدعيمها وهي القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين.

ويتضمن جدول أعمال الدورة عددًا من البنود الهامة الأخرى كالاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ودور الإعلام العربي فى التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكتروني وعاصمة الإعلام العربي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى.

وتشهد الدورة الحالية استحداث بند جديد وهو “إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية” وهو مجال جديد للدراسة يهدف إلى الحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة فى ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.

وسيتم على هامش أعمال الدورة كذلك تكريم الفائزين فى الدورة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار “القدس فى عيون الإعلام”، حيث سيتم تكريم عدد من الشخصيات والأعمال والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التى دعمت قضية القدس إعلاميًا.

جدير بالذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب يأتي ضمن المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويضم فى عضويته كل الدول الأعضاء لدى الجامعة، وينعقد مرة كل عام بمقر الأمانة العامة أو إحدى الدول الأعضاء وله أن يعقد اجتماعًا طارئًا عند الضرورة.