الأعمال الخيرية بشمال الباطنة تعتمد مساعدات لـ 126 أسرة

فيما ناقشت طرح أرض تجارية للاستثمار

صحار -( الخليج 365):

اعتمدت اللجنة المحلية للهيئة العمانية للأعمال الخيرية بمحافظة شمال الباطنة مساعدات لـ 126 أسرة من أصحاب الضمان الاجتماعي والدخل المحدود ضمن برنامج المساعدات النقدية لمختلف ولايات المحافظة كما استعرضت اللجنة طرح الأرض التجارية الواقعة بولاية صحار للاستثمار ليكون عائدها لبرامج المساعدات ومن ضمنها برنامج كفالة الأيتام كما ناقشت اللجنة وضع آلية للتواصل مع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص من أجل المساهمة في دعم برامج المساعدات لفرع الهيئة ليكون ذلك رافداً لمساعدة الأسر المعسرة وأصحاب الضمان الاجتماعي والدخل المحدود.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في صحار برئاسة سعادة الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي والي صحار والقائم بأعمال محافظ شمال الباطنة وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع كذلك عددا من المواضيع المتعلقة ببرنامج المساعدات الاجتماعية في محافظة شمال الباطنة.

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