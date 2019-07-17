البحرية السلطانية العمانية تحتفل بتخريج دورة ضباط الخدمة المحدودة ودورة الجنود المستجدين

على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية

احتفلت البحرية السلطانية العُمانية عصر امس بتخريج دورة ضباط الخدمة المحدودة و دورة الجنود المستجدين ، وذلك تحت رعاية اللواء الركن عامر بن سالم العمري قائد قوة السلطان الخاصة وبحضور اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العُمانية.

بدأ الاحتفال الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بأداء التحية العسكرية و سلام الشرف ، ثم قام راعي المناسبة بتفتيش الصف الأمامي من طابور الخريجين.

بعدها قلد قائد قوة السلطان الخاصة راعي الاحتفال ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من منتسبي البحرية السلطانية العُمانية تقديراً لخدمتهم الطويلة وتفانيهم في أداء الواجب الوطني المقدس ، كما قام راعي المناسبة بتسليم الجوائز لأوائل الخريجين من الدورتين المتخرجتين.

وقدم الخريجون استعراضًا عسكرياً بالمسير العادي والبطيء مرورا من أمام المنصة الرئيسية بمصاحبة فرقة موسيقى البحرية السلطانية العمانية، ثم أدى الخريجون نشيد البحرية السلطانية العمانية ( بحرية المجد) وقسم الولاء ورددوا نداء التأييد.

حضر المناسبة اللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني ، واللواء الركن آمر كلية الدفاع الوطني ، واللواء رئيس الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ، واللواء الركن أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني ، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة ، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى ، وعدد من المدعوين وأولياء أمور الخريجين، وجمع من ضباط وضباط صف وأفراد البحرية السلطانية وبهذه المناسبة سلّم اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية شهادات التخرج والبراءة السلطانية للدورة المتخرجة، وشهادة الدبلوم المتقدم في العلوم البحرية العسكرية لعدد من ضباط البحرية السلطانية العمانية