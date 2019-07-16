بعثة الحج العمانية تتوجه إلى الديار المقدسة لخدمة الحجاج 28 يوليو الجاري

الأوقاف تؤكد جاهزية الحجاج لأداء المناسك

ـ 14 ألفا حاج هذا العام بينهم 500 مقيم و85 شركة لنقل الحجاج بـ22 مليونا و166 ألف ريال عماني

ـ الأول من ذي الحجة آخر يوم لدخول حجاج البر و4 ذي الحجة لحجاج الجو والحج بغير تصريح مخالفة

كتب ـ عيسى بن سلام اليعقوبي :

تصوير ـ سعيد بن خلف البحري :

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمس موعد مغادرة بعثة الحج لهذا العام والتي ستكون يوم 28 يوليو الجاري كما أوضحت أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ 14 ألف حاج وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس .

وخلال المؤتمر أعلن الشيخ سلطان بن سعيد الهنائي رئيس بعثة الحج العمانية جاهزية الحجاج العمانيين لأداء شعائر الحج والتوجه للديار المقدسة موضحا بأن 99,7% من الحجاج قد استكملوا كافة إجراءات السفر والاستعداد لأداء الحج هذا العام من إجمالي عدد حجاج السلطنة البالغ عددهم 14 ألفا .

وأشار الهنائي إلى أن الوزارة وقعت اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لعام 1440هـ مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والتي تضمنت ضوابط العمل المشتركة وبنود تنظيم سفر الحجاج وحصة السلطنة مؤكدا التزام بعثة الحج العمانية وحجاج السلطنة بالتعليمات المتفق عليها حيث لم تسجل أي ملاحظات على أدائهم وتقيدهم بالتعليمات المنظمة لشؤون الحج بالمملكة كما وقعت البعثة محضر ومذكرة تفاهم مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية تضمنت آليات العمل المشترك في تسهيل وضمان الرعاية والخدمات لحجاج السلطنة بالديار المقدسة ومخيمي منى وعرفات.

كما اعتمدت البعثة قائمة الخدمات الإضافية المقدمة لحجاج السلطنة مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية مع ملحق بتوصيف تفاصيل الخدمات بمخيمي منى وعرفات وأخرى لتسهيل خدمات حجاج السلطنة بالمدينة المنورة كما تم أيضا توقيع عقد اتفاق مع مكتب الوكلاء الموحد الذي تم بموجبه تحديد أجور عوائد الخدمات والنقل التي يجب سدادها عبر شركات الحج الناقلة لحجاج السلطنة.

وأشار الهنائي إلى أن الوزارة اعتمدت (85) شركة لنقل الحجاج منها (79 شركة لنقل الحجاج العمانيين ) و6 شركات لنقل الحجاج العرب وغير العرب البالغ عددهم 500 حاج إضافة إلى ( 700 ) عنصر من الإداريين والفنيين ومقدمي الخدمات المختلفة وقد بلغ عدد المتقدمين للتنافس على فرص الحج هذا الموسم 26 ألف مواطن ومقيم يمثل نسبة حجاج الفريضة 87.3% وتوضح البيانات أن شريحة الشباب ذوي الأعمار بين 18-60 سنة تمثل 88.2% من الحجاج وأن الشريحة العمرية من 30-45 سنة هي الأعلى في نسبة المقبولين لأداء الحج في هذا الموسم .

وتحدث الهنائي خلال المؤتمر عن الطرق التي يرغب بها حجاج السلطنة بلتوجه عن طريقها للحج موضحا بأن 65% جوا يرغبون في التوجه جوا و35% برا وأكد رئيس بعثة الحج العمانية أن متوسط التكلفة المالية للحج بلغت 1820ريالا للحج جوا مقارنة مع 1758,4 ريال عماني خلال العام الماضي ومبلغ 1146 ريالا عمانيا للحج برا مقارنة بـ1143 ريالا عمانيا خلال العام الماضي وقد بلغ إجمالي تعاقدات الحجاج مع شركات الحج أكثر من 22 مليونا ومائة وستة وستين ألفا.

وأكد الشيخ سلطان بن سعيد الهنائي رئيس بعثة الحج العمانية أنه تم إتمام كافة التعاقدات لسفر الحجاج واستخراج ما يزيد على 5575 تصريحا من النظام الالكتروني السعودي للحج حتى هذا اليوم وبين أن حزمة الخدمات بمخيمي منى وعرفات اشتملت على تحسينات نوعية في مختلف الخدمات

وحذر الهنائي من يسلك طرقا غير قانونية بغير تصريح لنقل الحجاج والتي تعتبر مخالفة تمثل عبئا لا تستوعبه الأماكن المخصصة ولا الخدمات المقدمة المحسوبة كما أنها قد تؤدي لإيذاء النفس وإلحاق الضرر بالآخرين بتبعات شرعية وقانونية قد تؤثر على أدائه للمناسك وحث رئيس بعثة الحج العمانية جميع الشركات على إتمام جميع متطلبات سفر الحجاج على الوجه المشروع وبذل كافة الوسع لراحتهم واتخاذ وسائل أمنهم وسلامتهم خاصة في وسائل النقل البري والتغذية والإسكان وغيرها.

كما دعا أصحاب شركات الحج والحجاج من السلطنة إلى ضرورة التزام الأنظمة والتعليمات الصادرة من مختلف الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية بما يحقق الصالح العام وييسر على الحجيج أداء مناسكهم وأن يسهم الجميع في إنجاح موسم الحج لينال ثواب الله تعالى ونوه إلى أن الوقت المحدد من قبل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية لدخول حجاج البر هو قبل الأول من ذي الحجة بحسب توقيت المملكة وآخر يوم لدخول حجاج الجو هو الرابع من ذي الحجة.