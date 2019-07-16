الحرس السلطاني العماني يحتفل بتكريم عدد من المجيدين

احتفل صباح أمس الحرس السلطاني العماني بتكريم عدد من المجيدين من منتسبيه في مختلف الأنشطة والفعاليات للعام 2018م ، وذلك تحت رعاية اللواء الركن خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني.

بدأ الحفل الذي أقيم بقيادة الحرس السلطاني العماني بآيات عطرة من الذكر الحكيم بعدها شاهد راعي المناسبة والحضور عرضاً مرئياً عن أهم الأنشطة والبرامج التدريبية والفعاليات الرياضية التي أقيمت خلال العام المنصرم، وفي الختام قام اللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني راعي المناسبة بتوزيع الجوائز التقديرية للمجيدين، نظير جهودهم الفاعلة وإجادتهم في مختلف الفعاليات والمناشط والدورات الداخلية والخارجية لعام 2018م حضر المناسبة عدد من كبار الضباط والضباط وضباط الصف والأفراد بالحرس السلطاني العماني.

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