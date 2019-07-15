إجراء أول عملية تغيير مفصل كتف بمستشفى ستار كير بركاء لمريضة زائرة من خارج السلطنة

المدير الطبي : نجاح العملية يعزز السياحة العلاجية بالبلاد

الطبيب الاستشاري : المستشفيات الخاصة بالسلطنة مؤهلة لإجراء عمليات العظام الكبرى

كتب ـ طارق أشقر :

أجرى فريق من الاختصاصيين بمستشفى ستار كير بركاء مؤخراً اول عملية تغيير مفصل كتف لمريضة سودانية تدعى تماضر حسن دخلت البلاد في زيارة عائلية بهدف إجراء هذه العملية بمستشفى ستار بالسلطنة قاد الفريق الطبي الذي أجرى العملية الاستشاري الأول في مجال جراحة العظام الدكتور باول أنتوني كطبيب زائر وذلك بالتعاون مع اختصاصي العظام الدكتور رفائيل شرابيه وعدد من الاختصاصيين كل في مجاله في الجراحة والتخدير والتمريض والدعم الفني.

وقد وصف الدكتور باول العملية بالهامة كونها أجريت في احد مستشفيات ستار كير بالقطاع الخاص بالسلطنة وذلك في وقت يرى فيه الدكتور باول تعدد تعقيدات عمليات مفاصل الكتف في المجال الطبي على مستوى المنطقة بسبب قلة اتجاه أطباء العظام للتخصص في مجال جراحات الكتف على وجه التحديد علاوة على ارتفاع تكلفة متطلبات هذا النوع من العمليات التي تحتاج إلى نوعيات القطع التعويضية المصنوعة من البلاتينيوم طويل العمر.

وأوضح الدكتور باول أن تغيير مفصل الكتف يحتاج للكثير من الإجراءات الطبية التي بينها أهمية السرعة في التعامل مع الكتف المصاب قبل اتخاذ القرار بشأن إجراء العملية له أو عدمها حيث ينبغي كما يقول الدكتور باول أن يتم إجراء العملية خلال ثلاثة إلى ستة أسابيع كحد أقصى حتى لا تفقد الأعصاب حيويتها خصوصا وأن مفصل الكتف من المفاصل التي تحتاج حركتها إلى دعم الأعصاب بشكل أكبر من غيرها من المفاصل .

وحول صعوبة عمليات مفصل الكتف إذا ما قورنت بمفاصل الجسم الأخرى كمفصل الركبة والفخذ أوضح الدكتور باول بأن مفصل الكتف من المفاصل التي تتحرك بشكل دائري في كل الاتجاهات مما يزيد من صعوبة عملياتها وتعقيداتها وذلك على عكس مفصل الركبة مثلا والذي تكون حركته في اتجاهين فقط هما إلى الأمام والخلف وكذلك مفصل الفخذ .

وأوضح الدكتور باول بأن جلب المفصل البلاتينيوم من الولايات المتحدة عبر الشركة المصنعة وعبر وكيلها بدولة الإمارات العربية المتحدة وخلال المدة القصيرة التي ينبغي التدخل الجراحي فيها يؤكد على جاهزية مستشفى ستار كير في التعامل مع الحالات الصعبة مثل حالة التعامل مع مفصل الكتف .

وأوصى الدكتور كل من يتعرض لإصابة في مفصل الكتف بأهمية الإسراع في إسعاف حالته بالقسم المختص في المستشفيات والمؤسسات الصحية وذلك لحاجة هذا النوع من الإصابات إلى سرعة التدخل قبل أن تضعف الأعصاب التي يحتاجها المفصل للحركة العادية بعد العملية كما أبدى الدكتور باول تفاؤله بإمكانية توسع المستشفيات الخاصة بالسلطنة في إجراء هذا النوع من العمليات طالما أنها متمتعة بالإمكانيات اللازمة وطالما توفر الأطباء المختصين جنبا إلى جنب مع ما حققته المستشفيات العمانية الحكومية من نجاحات باهرة في مجال عمليات مفصل الكتف مؤكدا بأن نجاح هذه العملية سيعزز من ثقة المرضى في إمكانية إجراء هذا النوع من العمليات في المستشفيات الخاصة بدلا من اتجاه الكثير من المرضى للسفر لإجرائها في الخارج .

وحول أهمية هذا النوع من العمليات لمستشفيات ستار كير ولمستشفيات القطاع الخاص على وجه العموم ، قال الدكتور يوسف عبد المحسن القباني المدير الطبي لمستشفى ستار كير في بركاء : نحن سعداء بإجراء أول عملية تغيير مفصل كتف في مستشفياتنا في عمان وذلك في تقديري يرجع إلى ما تمتعت به المستشفى من تجهيزات متكاملة لغرفة العمليات ولما لديه من فريق طبي متخصص بينهم الاستشاري الجراح الزائر وهو الدكتور بول انتوني الذي يتمتع بخبرة خمسة وعشرين عاما في مجال العظام منها ثماني سنوات في عمليات الكتف حيث يعرف عن هذا التخصص قلة عدد الأطباء المتخصصين فيه فضلا عن حاجة عمليات العظام كغيرها من العمليات الجراحية إلى ظروف تعقيم كاملة وهو الأمر الذي يحرص عليه المستشفى لدينا مضيفا بأن المستشفى يخطط للتوسع في مجال جراحات العظام بمختلف تخصصاتها في المستقبل القريب .

وأكد القباني أن إجراء مثل هذه العمليات للمرضى الزائرين سيساعد في المدى القريب والبعيد على تشجيع وتعزيز السياحة العلاجية في السلطنة التي تتمتع مستشفياتها في القطاعين العام والخاص بالتزامها بأفضل المعايير الدولية في النظافة والتعقيم والعناية الصحية المتكاملة والمهنية والاحترافية في العمل فضلا عن أنها مجهزة بأفضل التقنيات والتجهيزات التكنولوجية الطبية المتطورة .