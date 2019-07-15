27.4 درجة متوسط الحرارة بالسلطنة و80.8 ملم متوسط الأمطار وظفار الأعلى بـ 183.2مم

فيما سجلت جنوب الباطنة أعلى متوسط لدرجة الحرارة في 2018

بلغ متوسط درجة الحرارة على مستوى السلطنة خلال العام الماضي 27.4 درجة مئوية فيما بلغ متوسط كمية الأمطار 80.8 ملم ومتوسط سرعة الرياح 6.3 عقدة في حين بلغ متوسط الرطوبة 47.6% وفق ما أوضحت نشرة إحصاءات المناخ الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات

وقد سجلت محافظة جنوب الباطنة أعلى متوسط لدرجة الحرارة بلغ 38.4 درجة مئوية فيما بلغ أقل متوسط بالمحافظة 15.1 درجة مئوية تلتها محافظة البريمي حيث بلغ أعلى متوسط لدرجة الحرارة 38 درجة مئوية في حين بلغ أقل متوسط للحرارة بالمحافظة 18 درجة مئوية وكذلك في محافظة الظاهرة حيث بلغ أعلى متوسط 38 درجة مئوية وأقل متوسط 18.6 درجة مئوية.

كما أوضحت الإحصائية أن متوسط درجة الحرارة بمحافظة مسقط بلغ 37 درجة مئوية فيما بلغ أقل متوسط بالمحافظة 21.5 درجة مئوية في وبلغ أعلى متوسط بمحافظة شمال الشرقية 36.4 درجة مئوية وأقل متوسط 17.2 درجة مئوية وبلغ أعلى متوسط في شمال الباطنة 35.7 درجة مئوية وأقل متوسط 20.3 درجة مئوية كما بلغ أعلى متوسط بمسندم 35.4 درجة مئوية وأقل متوسط 20.7 درجة مئوية وبجنوب الشرقية بلغ أعلى متوسط 32.5 درجة مئوية وأقل متوسط 21.9 درجة مئوية وبلغ أعلى متوسط بالوسطى 32.7 درجة مئوية وأقل متوسط 17.1 درجة مئوية في حين بلغ أعلى متوسط بالداخلية 31.2 درجة مئوية وأقل متوسط 16.7 درجة مئوية كما بلغ أعلى متوسط لدرجة الحرارة بظفار 29.2 درجة مئوية وأقل متوسط 20.2 درجة مئوية.

وسجلت محافظة ظفار أعلى متوسط لكمية الأمطار بلغ 183.2 ملم تلتها محافظة جنوب الباطنة بـ69 ملم ثم الداخلية بـ42.2 ملم في حين بلغت الكمية بالوسطى 18.2 ملم وبشمال الشرقية 15.5 ملم وفي مسقط 15.3 ملم وبمحافظة مسندم 14.7 ملم وبمحافظة جنوب الشرقية 10.4 ملم وبمحافظة الظاهرة 9.5 ملم وبمحافظة شمال الباطنة 7.2 ملم وبمحافظة البريمي 4.1 ملم.

وفيما يخص سرعة الرياح فقد جاء أعلى متوسط بالوسطى حيث بلغ 14.1 عقدة تلاها جنوب الشرقية بـ12.8 عقدة ثم ظفار بـ9.7 عقدة والبريمي 8.8 عقدة والظاهرة 8.1 عقدة ومسندم 6.9 عقدة والداخلية 6.7 عقدة وشمال الشرقية 6.5 عقدة ومسقط 5.8 عقدة وشمال الباطنة 5.5 عقدة وجنوب الباطنة 4.9 عقدة.

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