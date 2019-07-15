فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019م

فعاليات متنوعها تشهدها القرية الشاملة

زوار الخريف بدأوا بالتوافد منذ أيام للتمتع بمفردات الطبيعة بمحافظة ظفار والتي استقبلت زوارها من داخل وخارج السلطنة للتمتع بالأجواء وقضاء أسعد الأوقات في هذا الموسم الذي يزداد بهاء وروعة بنسماته الباردة المنعشة والضباب والرذاذ والمناظر الجميلة الخلابة والشلالات المائية والعيون التي تسحر الزائر لهذا المشهد ، إلي جانب فعاليات وبرامج ومناشط مهرجان صلالة السياحي 2019م سواء بمركز البلدية الترفيهي أو المواقع الخارجية ومنها القرية الشاملة (سمهرم) التي تواكب هذا الموسم والمهرجان وتجذب زوار المحافظة بتنوع فعالياتها من تسوق ومعارض ومسرح لفعاليات الطفل والكبار والألعاب الكهربائية والهوائية والحرف التقليدية العمانية وجلسات وحفلات السمر الفنية العمانية واليمنية والمصرية هذا إلي جانب الاستراحات والأكلات العمانية والعربية والعالمية حيث تشهد فعاليات القرية الشاملة (سمهرم) كل عام التجديد والتنوع في فعالياتها التي تقدم لزوارها من داخل وخارج السلطنة وهذا العام يوجد العديد من الفعاليات الجديدة والتي تتواجد لأول مرة في محافظة ظفار بجانب الفعاليات الأخرى ومن جديد القرية المطعم الطائر والألعاب الكهربائية والهوائية للصغار والكبار والعاب الأطفال والمعرض الاستهلاكي ووجود أربعة معارض متخصصة والمطعم الإيطالي المتخصص في تقديم الوجبات الإيطالية والشاشات العملاقة والإضاءة ذات الألوان والأشكال الجميلة والفرقة المصرية (دريم تيم) كما تضم القرية الشاملة المعرض الاستهلاكي والذي جاء هذا العام بشكل جديد من حيث محتوى المعروض بداخله والمشاركة الواسعة من الدول الخليجية والعربية والآسيوية والأوروبية ولأول مرة يتواجد بالمعرض الاستهلاكي القرية التركية بجانب أربعة معارض متخصصة فضلا عن فعالية فنية متنوعة حيث يتواجد في قلب القرية الشاملة المسرح العائلي والذي تقدم من خلاله العديد من الفقرات الجميلة والرائعة من قبل فرق الفنون الشعبية العمانية واليمنية والمصرية والتي تطرب زوار القرية كل يوم من الساعة الخامسة عصرا والتي تبدأ بفعاليات الأطفال والكبار من مسابقات وعروض مشوقة تقدمها فرقة (دريم تيم) والمكونة من 7 أفراد الفنانة منار فتحي ورضوة سعد الدين أول امرأة في رقصة التنورة في الشرق الأوسط وآية حسين هذا إلي جانب مشاركة فرق الفنون الشعبية من أفريقيا وسوريا.

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فعاليات تلامس المرأة والطفل

يلعب العنصر النسائي دورا كبيرا في فعاليات المهرجان سواء من حيث المشاركة في تنظيم وتقديم الفعاليات أو الاستمتاع بالفعاليات المتعددة والمتنوعة حيث تتزايد مشاركتها وتفاعلها في هذا اليوم المخصص لهن مع أطفالهن في أجواء موسم الخريف الرائعة وتسعى الجهات المشاركة في تقديم الفعاليات بمركز البلدية الترفيهي بأن تكون الفعاليات كلها خاصة بالنساء والطفل من معارض تسويقية وجمعيات المرأة العمانية والقرية التراثية بالبيئات المختلفة وفرق الفنون الشعبية والألعاب الكهربائية والهوائية وغيرها الكثير من الفعاليات التي تستقبل المرأة من داخل وخارج السلطنة فقدم مسرح الولايات (حزايا أجدادي) تنظيم جمعية المرأة العمانية بصلالة ومسابقات وأنشطة تراثية وحرفية وهدايا للجمهور وعلي مسرح الطفل تم تقديم برامج ومسابقات متنوعة هذا إلي جانب الفعاليات العالمية خلف مسرح الولايات بالقرية التراثية والتي اشتملت علي ألعاب الخفة والأكروبات والسيرك المتحرك والكرنفال المتجول وفعاليات الأجنحة الحكومية والأركان المختلفة هذا إلي جانب المعرض الاستهلاكي ومعرض أرض الصداقة والسلام ومعرض الأصداف البحرية( حكاية البحر ) ومعرض الهيئة العامة للصناعات الحرفية .

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رئيس لجنة فعاليات ومناشط المهرجان : الزوار على موعد مع الجديد والمختلف هذا العام والمناطيد أحدث الفعاليات

تغطية ـ عوض دهيش – رشيد مغراب:

يستقبل مركز البلدية الترفيهي الزوار من داخل وخارج السلطنة للتعرف علي تفاصيل مفردات التراث العماني بمواقع مختلفة بالقرية التراثية والبيئات الحضرية والبدوية والريفية والبحرية والسوق القديم وفعاليات مسرح الطفل ومدينة الألعاب الكهربائية والهوائية والحرف اليدوية والتسوق والفنون الشعبية الغنائية والبرامج والفقرات المتعددة التي تسعد الزائر بروعة وجمال الطقس ورذاذ موسم الخريف .

وحول الجديد من الفعاليات والبرامج وخارطة فعاليات المهرجان لهذا العام كان لنا هذا اللقاء مع أحمد معجين الرواس رئيس لجنة فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي 2019م الذي قال : زوار مركز البلدية الترفيهي سوف يقفون علي الاختلاف الكبير في المركز عن العام الماضي من حيث التجهيزات والفعاليات والمناشط الموجودة حيث كان الجهد مضاعفا من أجل أن نصل بالجديد والمختلف عن الأعوام السابقة وهذا ما سوف يراه الزائر للمركز منذ اليوم الأول لزيارته .

مضيفا بأن مهرجان صلالة السياحي هذا العام يحتوى علي العديد من والجديد من الفعاليات والتي سوف يستمع بها زواره منذ 11 يوليو إلي 22 أغسطس 2019م وبمناسبة فوز ولاية صلالة بجائزة عاصمة المصايف العربية لعام 2019م تعد اللجنة المنظمة للمهرجان احتفالية بهذه المناسبة بإقامة أوبريت فني شعبي يليق بهذه المناسبة إلي جانب مشاركة 7 فعاليات عالمية من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا بمركز البلدية الترفيهي وستكون علي فترات أيام المهرجان وتقدم من خلالها فعاليات السيرك والكرنفال والأكروبات والخفة والنار والتوازن وغيرها من الفعاليات الثابتة والمتحركة والتي سوف تساهم في جذب زوار المهرجان وتضفي عليها طابع الفرحة والبسمة .

مسابقة المسرح الجماهيري

مسابقة المسرح الجماهيري والتي تدخل عامها الثالث هذا العام ادخل عليها تعديل تم تحديد أسبوع للفرق للمنافسة بالمسابقة هذا الي جانب عروضها المعتادة أمام زوار ومرتادي مركز البلدية الترفيهي وهذا العام مشاركة 7 فريق للفنون المسرحية من محافظة ظفار وبعض ولايات السلطنة وهذه الفعالية لها جمهورها الشغوف بها والذي ينتظرها كل عام وتطل عليه من خشبة المسرح الرئيسي بمركز البلدية الترفيهي .

ليالي المهرجان

وعن ليالي المهرجان قال معجين : هذا البرنامج الجماهيري بما يحتويه من مفردات فنية رائعة علي مدار الأسبوع بحلقات فنية متنوعة وهذا العام الجديد في ليالي المهرجان هي إطلالة حلقات رواد الأغنية الخليجية وهو الأول من نوعه بالسلطنة هذا إلي جانب الحفلات الفنية التي يحييها كوكبة من نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي بالإضافة إلي مسابقة البرعة والأغنية الشعبية العمانية وحلقات خاصة والكثير من الفعاليات الجماهيرية ومن الفعاليات الجديدة كرنفال المناطيد وقد حرصت اللجنة المنظمة علي تفعيل المواقع السياحية الخارجية بفعاليات تمتع وتجذب المواطنين والمقيمين وزوار موسم الخريف بمحافظة ظفار لذا جاءت هذه الفعالية بإقامة مهرجان كرنفال المناطيد في سهل صلحنوت والذي يحتوى علي العديد من الفعاليات التي تتناسب مع كل الفئات والأذواق والذي سوف ينطلق في 20 من الشهر الجاري هذا فضلا عن فعاليات القرية الشاملة سمهمرم وموقع اتينا لاند بسهل إيتين وفعاليات حديقتي ولايتي طاقة ومرباط .

وفيما يتعلق بمسابقة الولايات التنافسية قال معجين : مما شك فيه أن هذه الفعالية التراثية الشعبية تعد محطة فارقة ضمن محطات مهرجان صلالة السياحي سنويا بهدف إبراز كل ولاية من ولايات السلطنة المشاركة بعاداتها وتقاليدها وموروثها الشعبي بعيدا عن التنافس المشروع كذلك تحرص كل ولاية أن تقدم صورة مشرقة لعمان التاريخ والحاضر السعيد وهذا العام هناك 10 ولايات من محافظات السلطنة المختلفة مشاركة في مسابقة الولايات التنافسية .

وعن الفعاليات الرياضية قال : مهرجان صلالة السياحي شامل لكل الفعاليات ويتيح الفرصة خلال هذه الفترة لكل الفئات للتفاعل والمشاركة والاستفادة من الفعاليات المقدمة لهم وتضم خارطة مهرجان صلالة السياحي 2019م أكثر من 40 فعالية رياضية متنوعة بجميع الرياضات المختلفة والتي بعضها تنفذ من قبل الجهات الحكومية والاتحادات الرياضية واللجان المحلية والأفراد إلي جانب المؤتمرات والمحاضرات والمعارض التي تعني بالجوانب الرياضية وفعاليات شاطئ الدهاريز الرياضية المتنوعة للكبار والأطفال .

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سبع فرق تتنافس في أولى حلقات مسابقة البرعة

انطلقت أمس أولى مسابقات البرعة والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي للعام السابع على التوالي على مسرح المروج ضمن فقرات برنامج ليالي المهرجان وشارك في المنافسة 7 فرق بواقع شابين في كل فريق .

وقدمت الفرق السبعة فنها وسط حضور جماهيري كبير من محبي فن البرعة وبحضور لجنة التحكيم المكونة من الفنان سعد المغني والإعلامي عقيل باعلوي والفنان أمجد حبريش وتخلل الحلقة فقرة حوارية عن فن البرعة مع ضيف البرنامج الفنان الشاب مؤيد حبراص والذي قال : يشارك للمرة الثانية ببرنامج ليالي المهرجان وله عدة مشاركات في المهرجان هذا إلى جانب أعمال فنية أخري.

وقال عضو لجنة التحكيم الفنان سعد المغني المردود من هذه المسابقة هو غايتنا في الحفاظ على تراثنا الشعبي مطالبا الجمهور وخاصة الشباب باستمرار الحفاظ على هذا الفن وتوقع أن تشهد مسابقة هذا العام تنافسا كبيرا بين الشباب المشاركين وأن تكون المنافسة أقوى من الأعوام الماضية مشيرا إلى أن المتسابقين الذين فازوا في الأعوام الماضية الآن أصبحوا مدربين ومشرفين لفن البرعة وهذا فن أصبح فنا يتابع عبر العالم وله صدى وله متابعون لأنه ليس فنا استعراضيا بل فنا متوارثا وتاريخا يجب الحفاظ عليه وإذا أردت أن تعرف الشعوب اعرف فنونها وأتمنى أن يكون هذا العام موفقا لجميع المشاركين .

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مدينة الألعاب المتعة والمرح

من بين الفعاليات التي تحرص اللجنة المنظمة للمهرجان على تقديمها الألعاب الكهربائية المتميزة والمثيرة والمتمثلة في مدينة الألعاب الكهربائية، والتي حظيت بوجود ألعاب كهربائية وإلكترونية جديدة تمتاز بالإثارة والمتعة والمرح لمختلف الأعمار من صغار وكبار .

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مسرحية الفرضة تواصل عروضها على المسرح الرئيسي بمركز البلدية الترفيهي

كتبت : حمده بنت محمد المشيخي

تواصل مسرحية الفرضة عروضها على المسرح الرئيسي بمركز البلدية الترفيهي والتي تقدمها فرقة السلطنة للثقافة والفنون تناقش المسرحية عدة قضايا اجتماعية هادفة ذات الطابع الكوميدي الساخر الذي يقدم رسائل اجتماعية هادفة للمجتمع مسرحية الفرضة من تأليف وإخراج شامس نصيب عوض بطولة نخبة من نجوم المسرح بالسلطنة منهم نجم الكوميديا سليم جميع العمري والفنانة تونس رجب والفنانين محمد مسلم وايمن عبد المعين وراسم امين ومؤيد محمد ومرشد ربيع وعامر سايل ونصر سعيد وهيثم البلوشي ومسلم جعبوب والفنانات جيهان ومها الشاكر .

جدير بالذكر أن مهرجان صلالة 2019 يشهد مشاركة سبع فرق مسرحية محلية منها خمس فرق من محافظة ظفار وفرقتان من خارج المحافظة وتتنافس عروض تلك الفرق في مسابقة المسرح الجماهيري علي جوائزه المختلفة وتشهد عروض تلك الفرق المسرحية الأهلية الإقبال الجماهيري الكبير .