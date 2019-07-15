اختتام فعاليات مسابقة القرآن الكريم ببدبد

بمشاركة أكثر من ٤٠٠ حافظا

بدبد ـ من يعقوب بن محمد الرواحي :

اختتمت مؤخرا فعاليات مسابقة الجزيرة للقرآن والحديث في دورتها الثامنة بولاية بدبد رعى حفل الختام الشيخ راشد بن سالم البوصافي رئيسَ قسمِ الدراسات الدينية بوِزارة الأوقاف والشؤون الدينية حيث شارك في المسابقة ما يقارب 400 مشارك ومشاركة .

تضمنت المسابقة ثمانية مستويات وخلال الحفل قدم طلبة دار الفرقان لتعليم القرآن الأوبريت المسرحي بعنوان القرآن سر سعادتي بعدها تم تقديم عرضً مرئيً يجسدُ أعمال مسابقة الجزيرة كما ألقى راعي الحفل الشيخ راشد بن سالم البوصافي وضح فيها أهمية العناية بكتاب الله وفي الختام تم تكريمِ الداعمين والفائزين والمجيدين في مسابقة الجزيرة للقرآن والحديث في دورتها الثامنة 1440هـ..

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