شارك وفد من بلدية مسقط برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط في فعاليات المنتدى العاشر للمدن وندوة قادة الشباب في مدينة مديليين الكولومبية، والذي حمل شعار “المدن القابلة للعيشوالمستدامة: بناءمدينة عاليةالثقة”بهدف مناقشة التحديات الحضرية، واستعراض فضلى الممارسات في التخطيط وبناء المدن، وتعزيز الثقة مع ساكنيها، ورافق معاليه في هذه المشاركة المهندس خليفة السيابي مدير عام المديرية العامة للمشاريع و الدكتورة حنان الجابرية المكلفة بمهام مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي بالبلدية، باعتبار أن بلدية مسقط شريك مع اللجنة الرسمية المنظمة للمنتدى .

وتضمن برنامج المنتدى عددًا من الجلسات الحوارية بين المشاركين؛ والهادفة لإجراء نقاش ينصب بأثره نحو كسب وجهات نظر وحلول حول القضايا التي ناقشها المنتدى، كما تم استعراض حالات دراسية وتجارب قُدمت من قبل رؤساء البلديات وممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة في هذا المجال.

كما تخلل برنامج المنتدى زيارات ميدانية في أرجاء مدينة مديليين؛ بهدف التعرف على مراحلا لتحول الحضري لهذه المدينة،والتي ساهمت بشكل كبير في بناء ثقة عالية بين المواطنين والحكومة من جانب، وتمكين السكان من خلال العمل المجتمعي وتعزيز الثقة من خلال الأماكن العامة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية مسقط تشارك في المنتدى العاشر للمدن بمدينة ميديلين الكولومبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.