السلطنة تقدم تقريرا حول التقدم في أهداف التنمية المستدامة 2030

خلال مشاركة البحث العلمي في منتدى بأميركا

يشارك مجلس البحث العلمي في المنتدي السياسي رفيع المستوى والذي سيتم فيه استعراض التقرير الطوعي الاول للسلطنة حول التقدم المحرز لأهداف التنمية المستدامة 2030 في مدينة نيويورك بأميركا والذي يقام في هذه الفترة حيث يترأس مجلس البحث العلمي الفريق الفني المعني بإعداد المساهمة في التقرير الطوعي الأول حول الهدف التاسع وهو الابتكار والصناعة والبنية الأساسية كون مجلس البحث العلمي شريك في إعداد التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة، ويمثل المجلس بأعمال المنتدى الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي.

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