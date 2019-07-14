مهرجان صلالة السياحي 2019م

دماء والطائيين تدشن مسابقة الولايات التنافسية بمشاركة 140 من الأهالي

تغطية ـ عوض دهيش – رشيد مغراب:

دشنت ولاية دماء والطائيين منافسات مسابقة الولايات التنافسية هذا العام لمهرجان صلالة السياحي 2019م بحضور سعادة الشيخ سالم بن عوفيت عبد الله الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي 2019م .

جاءت ولاية دماء والطائيين من محافظة شمال الشرقية من أجل التنافس بين الولايات العمانية وهذا التنافس المثرى بحد ذاته يشكل محطة فارقة ضمن محطات المهرجان لإبراز العادات والتقاليد والكثير من المفردات المجتمعية والفنون والألعاب الشعبية ، وبعيدا عن التنافس المشروع حرص من كل ولاية تقدم صورة مشرقة لعمان ن عمان التاريخ والحاضر السعيد .

ابناء ولاية دما والطائيين رسموا لوحة فنية رائعة ومعبرة بمركز البلدية الترفيهي مسرح الولايات أمام زوار المهرجان من داخل وخارج السلطنة .

140 مشاركا شدوا الرحال وقطعوا المسافة من ولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية لكي يمتعوا ويعرفوا ويرسموا لوحات من التراث العماني بكل مفرداته امام زوار مهرجان السياحي 2019م ، كل ولايات السلطنة وحتى علي مستوى المحافظة الواحدة تجد التميز والتنوع في الموروث الشعبي .

قدمت ولاية دماء والطائيين في مشاركتها في منافسة مسابقة الولايات العمانية التنافسية العديد من الجوانب والمفردات التي تم التركيز عليها من أبرزها الفنون الشعبية التي تشتهر بها الولاية مثل فن الرزحة والعازي والفنون النسائية والحرف اليدوية التقليدية كصناعة الطبول والباروت والسعفيات والصوفيات وخياطة الكمة العمانية وتنقية التمور

كانت الصورة واضحة من أهالي ولاية دماء والطائيين الكبار والشباب والصغار من الجنسين التي رسمت أمام جموع زوار مهرجان صلالة السياحي في مسرح الولايات وكانت الألعاب الشعبية حاضرة بتميزها وتجسيدها من قبل الأطفال الذين جسدوا وتفاعلوا وتفاعل معهم الجمهور في أدائهم هذا إلي جانب الرسائل الكثيرة التي أرسلتها الولاية بأن هذه الحرف متناقلة ومتواصلة عبر الأجيال والحفاظ عليها.

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بثينة الرئيسي وصالح الراشد في أول ليلة من ليلة النجوم والجوائز

استضاف برنامج ليالي النجوم في أول لياليه والذي خصص لها كل يوم سبت الفنانة بثينة الرئيسي والإعلامي صالح الراشد تحدثا عن مشوارهما حيث أشار صالح الراشد إلى بداياته فقال : بدايته عمل كصحفي فالإذاعة ومن ثم التلفزيون بقناة الراي كمقدم برامج وعمل أيضا في عدة قنوات إلى الآن ثم اتجه للتمثيل بجانب الإعلام ، كما تحدث عن زيارته الأولى للسلطنة عامة ومحافظة ظفار خاصة وقال الراشدي : أزور السلطنة وكذلك أول مرة أتواجد في مهرجان صلالة وصراحة تشرفت بوجودي في مهرجان صلالة والمهرجان غني عن التعريف وله تاريخ مميز وعند حضوري وجدت المتوقع من جمال الطبيعة والأماكن السياحية وفعاليات المهرجان وعن برامجه قال البرامج الذي أقدمه مختلفة وتتسم بالحقيقة والجرأة وبالنسبة للتمثيل هناك عمل درامي يتم تصويره في شهر أكتوبر القادم وكشخصيتي أحب الشخصيات التراجيدية وأيضا يتم الإعداد لبرنامج على قناة e t v العدالة والفقرة الثانية كانت للفنانة الإعلامية بثينة الرئيسي وقالت سعيدة بتواجدي في مهرجان صلالة السياحي 2019م وفي هذه الأجواء الجميلة وقالت : في السنوات الأخيرة حرصت أن يكون لي عمل فني واحد كل عام لأركز فيه ليخرج بصورة لائقة للمشاهدين والآن أحضر لعمل كبير سيعرض في رمضان القادم وفي أعمالي أكون حريصة أن أقدم أعمالا جديدة لأني حريصة لأن أقدم كل عام دورا مختلفا ومن خلال البرنامج تم السحب على العديد من الجوائز القيمة وكذلك قدمت فرقة بهجة صلالة العديد من اللوحات الفنية الشعبية .

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مشاركات عالمية في المهرجان

تسعى اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي في كل عام علي تنويع الفعاليات المختلفة لمختلف الفئات العمرية ويشهد المهرجان مشاركات وفعاليات عالمية من ثلاث قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا وهي عبارة عن السيرك والكرنفال وألعاب الخفة والنار والتوازن هذا إلي جانب العديد من الفعاليات الثابتة التي تجذب زوار مركز البلدية الترفيهي .

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معرض حكايا البحر يبرز الإبداع

معرض ( حكايا البحر) أحد المعارض المميزة بمركز البلدية الترفيهي والذي يقام لأول مرة ويعرض العديد من الأشغال اليدوية والفنية التي تمت صناعتها بالعديد من الأصداف البحرية والرمال وحازت الأعمال على إعجاب زوار المعرض قالت أمينة المعلم : هذا المعرض أول تجربة شخصية لي حيث يتم من خلاله عرض بعض الأعمال التي تحتوي على الرمال والأصداف كما يتم من خلاله التعرف على أنواع الأصداف وكيفية تحويلها من مادة خام إلى مادة ربحية لمن يبدع في التعامل مع الأصداف وهذه وسيلة للرزق بأقل مجهود وأقل الخامات غير المكلفة خاصة أن هذه المواد الخام متوفرة في بلادنا الحبيبة وأهم عوامل النجاح في هذه الحرفة الإبداع وكيفية التعامل مع الأصداف والتركيز وكان لي مشاركة سابقة بمهرجان صلالة مع هيئة الصناعات الحرفية وهذا العام وافق مركز البلدية على عمل مرض شخصي لي وأتقدم لهم بالشكر الجزيل لإتاحة الفرصة لي لعرض أعمالي وأيضا لتعريف الجمهور بأهمية هذه الحرفة خاصة أن هيئة الصناعات الحرفية أقرتها كحرفة معترف بها على مستوى السلطنة تحت مسمى الحرفيات فسابقا كانت عبارة عن هواية فقط والآن صارت حرفة يتكسب منها الفرد ولكن أهم شئ يمتلك الإبداع وسبب اختياري اسم معرضي حكايا البحر لأن البحر سبب في إلهامي وإبداعي لأني استطعت أن أعيد تدوير الأصداف والرمال إلى منتجات .

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