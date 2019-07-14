المدعي العام يصدر ثلاثة قرارات بنقل وتعيين أعضاء الادعاء العام

في المحليات 15 يوليو,2019 نسخة للطباعة

أصدر سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام ثلاثة قرارات بتنقلات أعضاء الادعاء العام وبإجراء بعض التعيينات إستناداً إلى المادة (١٦) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم: (٩٢/٩٩م) وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل فقد نص القرار رقم (236/2019) على نقل وتعيين عدد من أعضاء الادعاء العام وهم :

١ ـ محمد بن عبدالله بن زهران النبهاني مساعد المدعي العام من المديرية العامة للتحقيقات والمرافعة) إلى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة، ويعين مديراً عاماً لها.

٢ ـ سلطان بن سالم بن سعود الحبسي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا إلى هيئة الادعاء العام (إدارة التفتيش).

٣ ـ محمد بن عبدالله بن سالم باعمر مساعد المدعي العام من المديرية العامة للتحقيقات والمرافعة إلى إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا، ويعين مديراً للإدارة.

٤ ـ أحمد بن عبدالله بن سليمان المحروقي مساعد المدعي العام، من هيئة الادعاء العام (إدارة التفتيش) إلى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الداخلية، ويعين مديراً عاماً لها.

٥ ـ محفوظ بن داود بن علي البلوشي مساعد المدعي العام، من هيئة الادعاء العام (إدارة التفتيش) إلى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة البريمي، ويعين مديراً عاماً لها.

٦ ـ سعيد بن محمد بن عبدالله الكلباني مساعد المدعي العام من المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة إلى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الظاهرة، ويعين مديراً عاماً لها.

٧ ـ محمد بن طالب بن بن محمد العوفي مساعد المدعي العام، من المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة جنوب الباطنة إلى هيئة الادعاء العام – (إدارة التفتيش).

٨ ـ سليم بن سالم بن سليم اليعقوبي مساعد المدعي العام، من هيئة الادعاء العام (إدارة التفتيش) إلى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة جنوب الباطنة، ويعين مديراً عاماً لها.

٩ ـ خلفان بن سالم بن ناصر البوسعيدي مساعد المدعي العام، من المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الداخلية إلى هيئة الادعاء العام (إدارة التفتيش).

١٠ـ الدكتور سيف بن علي بن عبدالله الحديدي مساعد المدعي العام من المكتب الفني إلى المديرية العامة للتحقيقات والمرافعة، ويعين مديراً عاماً لها.

١١ ـ سليمان بن محمد بن سليمان المرجبي مساعد المدعي العام، من المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة البريمي إلى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار، ويعين مديراً عاماً لها.

١٢ ـ محمود بن محمد بن سالم العزري مساعد المدعي العام، من المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الشرقية إلى إدارة الادعاء العام بالسجن المركزي، ويعين مديراً للإدارة.

١٣ ـ الدكتور محمود بن حمد بن مرزوق البادي -مساعد المدعي العام، من المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الظاهرة إلى المديرية العامة للادعاء العام بشمال الشرقية، ويعين مديراً عاماً لها.

١٤ـ أحمد بن علي بن حميد البلوشي مساعد المدعي العام، من المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار إلى إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك، ويعين مديراً للإدارة.

ونص القرار رقم (237/2019) على نقل وتعيين عدد من أعضاء الادعاء العام وهم:-

١ ـ يونس بن أحمد بن حمد اليحيائي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا إلى إدارة الادعاء العام بالسويق، ويعين مديراً للإدارة.

٢ ـ عيسى بن سالم بن علي الشبيبي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بمطرح إلى المكتب الفني، ويعين مديراً لإدارة الطعون.

٣ـ الدكتورراشد بن عبيد بن راشد الكعبي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بالخوض إلى المديرية العامة للتحقيقات والمرافعة.

٤ ـ الدكتور ناصر بن خميس بن سالم العيسائي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بصحم إلى إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا.

٥ ـ قاسم بن سالم بن حمدان الغافري مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام للقضايا العمالية بمحافظة مسقط إلى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة.

٦ ـ إبراهيم بن حمود بن سلطان العامري مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا إلى إدارة الادعاء العام بجعلان بني بوعلي، ويعين مديراً للإدارة.

٧ـ الخطاب بن زهران بن محمد النبهاني مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بالسجن المركزي إلى إدارة الادعاء العام ببوشر.

٨ ـ بدر بن جمعه بن راشد السباعي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بإبراء إلى إدارة الادعاء العام بشناص، ويعين مديراً للإدارة.

٩ـ رحمة بنت سالم بن عبيد الوهيبية مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام لقضايا الأحداث إلى إدارة الادعاء العام ببوشر.

١٠ـ الدكتور حسن بن موسى بن سليمان البلوشي مساعد المدعي العام

من إدارة الادعاء العام بالخابورة إلى إدارة الادعاء العام لقضايا المخدرات بمحافظة شمال الباطنة، ويعين مديراً للإدارة، ويكلف بتسيير أعمال مدير إدارة قضايا بلدية صحار.

١١ـ راشد بن عبدالله بن راشد الخنبشي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام ببركاء إلى إدارة الادعاء العام بالمصنعة، ويعين مديراً للإدارة.

١٢ـ محمد بن خليفه بن عبدالله الكندي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بالرستاق إلى إدارة الادعاء العام بأدم، ويعين مديراً للإدارة.

١٣ـ فهد بن سعود بن محمد البلوشي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا إلى إدارة الادعاء العام بابراء، ويعين مديراً للإدارة.

١٤ـ خليل بن إبراهيم بن عبدالله الربيعي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بمطرح إلى إدارة الادعاء العام بلوى، ويعين مديراً للإدارة.

١٥ـ سعيد بن محسن بن حمد الراشدي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا إلى إدارة الادعاء العام للقضايا العمالية بمحافظة مسقط، ويعين مديراً للإدارة.

١٦ـ هاشل بن شباب بن هاشل الرزيقي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بهيماء إلى إدارة الادعاء العام بالكامل والوافي، ويعين مديراً للإدارة.

١٧ـ أحمد بن طالب بن عبدالله الجابري مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بالسيب إلى إدارة الادعاء العام لقضايا المخدرات، ويعين مديراً للإدارة.

١٨ـ يونس بن سعيد بن سليمان المعمري مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بجعلان بني بوعلي إلى إدارة الادعاء العام بالرستاق، ويعين مديراً للإدارة.

١٩ـ سيف بن ساعد بن راشد الزيدي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بعبري إلى إدارة الادعاء العام بالسيب، ويعين مديراً للإدارة.

٢٠ـ محمد بن علي بن خميس المرزوقي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بشناص إلى إدارة الادعاء العام بالبريمي، ويعين مديراً للإدارة.

٢١ـ علي بن سعيد بن حمود البداعي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بصحار إلى إدارة الادعاء العام بمطرح، ويعين مديراً للإدارة.

٢٢ـ حسين بن علي بن سليمان المقبالي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بالمضيبي إلى إدارة الادعاء العام بالعامرات، ويعين مديراً للإدارة.

٢٣ـ عيسى بن صالح بن ناصر الزكواني مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام ببهلاء إلى إدارة الادعاء العام بعبري، ويعين مديراً للإدارة.

٢٤ـ سليمان بن سالم بن عبدالله الحضرمي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بإزكي إلى إدارة الادعاء العام بالدقم، ويعين مديراً للإدارة.

٢٥ـ عيسى بن حمد بن حميد البلوشي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بالسيب إلى إدارة الادعاء العام لقضايا بلدية مسقط، ويعين مديراً للإدارة.

٢٦ـ جاسم بن مرزوق بن محمد اليعقوبي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بصحار إلى إدارة الادعاء العام لقضايا الأحداث، ويعين مديراً للإدارة.

٢٧ـ أحمد بن سالم بن حمد المسروري مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بالعامرات إلى إدارة الادعاء العام بالخوض، ويعين مديراً للإدارة.

٢٨ـ الدكتور سعيد بن محمد بن سعيد المقبالي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بشناص إلى إدارة الادعاء العام بالخابورة، ويعين مديراً للإدارة.

٢٩ـ صبحة بنت سالم بن مسلم الشكيلية مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بأدم إلى إدارة الادعاء العام بنزوى، وتعين مديرة للإدارة، وتكلف بإدارة قضايا المخدرات بمحافظة الداخلية.

٣٠ـ أميرة بنت علي بن محمد السعيدية مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك إلى إدارة الادعاء العام ببركاء، وتعين مديرة للإدارة.

٣١ـ سعود بن محمد بن سلطان العزري مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام لقضايا المخدرات إلى إدارة الادعاء العام بصحار، ويعين مديراً للإدارة.

٣٢ـ حمد بن سليمان بن عامر البلوشي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بالبريمي إلى إدارة الادعاء العام بصور، ويعين مديراً للإدارة.

٣٣ـ خالد بن أحمد بن راشد الخنبشي مساعد المدعي العام، من إدارة الادعاء العام بالخوض، إلى إدارة الادعاء العام بضنك، ويعين مديراً للإدارة، ويكلف بتسيير أعمال مدير أدارة الادعاء العام بينقل.

٣٤ـ سلطان بن محمد بن صالح البلوشي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بالدقم إلى إدارة الادعاء العام ببهلاء، ويعين مديراً للإدارة.

٣٥ـ هبة بنت عبدالله بن سعيد المحروقية مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بالخوض إلى إدارة الادعاء العام بسمائل، وتعين مديرة للإدارة.

٣٦ـ خليفة بن علي بن ناصر الخنبشي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بلوى إلى إدارة الادعاء العام ببركاء.

٣٧ـ حارث بن خلفان بن عثمان الصقري مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بضنك إلى إدارة الادعاء العام بالمضيبي، ويعين مديراً للإدارة.

٣٨ـ عبد المجيد بن محمد بن زاهر الهنائي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام ببوشر إلى إدارة الادعاء العام بهيماء، ويعين مديراً للإدارة.

٣٩ـ سعود بن سليمان بن سالم الفارسي رئيس ادعاء عام من إدارة الادعاء العام ببوشر إلى إدارة الادعاء العام للقضايا العمالية بمحافظة ظفار، ويعين مديراً للإدارة، ويكلف بأعمال مدير إدارة قضايا البلدية بمحافظة ظفار.

٤٠ـ إنتصار بنت سعيد بن علي الغيثية رئيس ادعاء عام من إدارة الادعاء العام بالمصنعة إلى إدارة الادعاء العام بالخوض.

٤١ـ خالد بن إبراهيم بن أحمد الهنائي رئيس ادعاء عام من إدارة الادعاء العام لقضايا المخدرات بمحافظة شمال الباطنة إلى إدارة الادعاء العام بمطرح.

٤٢ـ بدر بن عامر بن أحمد الحارثي رئيس ادعاء عام من إدارة الادعاء العام بصور إلى إدارة الادعاء العام بالسيب.

٤٣ـ أحمد بن علي بن سعيد الهنائي رئيس ادعاء عام من إدارة الادعاء العام بنزوى إلى إدارة الادعاء العام بإزكي، ويعين مديراً للإدارة.

٤٤ـ يوسف بن أحمد بن علي النقبي رئيس ادعاء عام من إدارة الادعاء العام بالبريمي إلى إدارة الادعاء العام بصحم، ويعين مديراً للإدارة.

٤٥ـ يعرب بن عبدالله بن محمد الصيعري رئيس ادعاء عام من إدارة الادعاء العام بسمائل إلى إدارة الادعاء العام بثمريت، ويعين مديراً للإدارة، ويكلف بالقيام بأعمال مدير إدارة الادعاء العام بالمزيونة.

٤٦ـ سعود بن صالح بن أحمد المعولي رئيس ادعاء عام من إدارة الادعاء العام بالسويق إلى إدارة الادعاء العام ببركاء.

٤٧ـ سالم بن سلطان بن سعيد الهاشمي رئيس ادعاء عام من إدارة الادعاء العام ببدية إلى إدارة الادعاء العام بالخوض.

٤٨ـ بشر بن محمد بن أحمد الحسني رئيس ادعاء عاممن إدارة الادعاء العام بالرستاق إلى إدارة الادعاء العام بمحوت، ويعين مديراً للإدارة، ويكلف بأعمال مدير إدارة الادعاء العام بمصيرة.

٤٩ـ حامد بن حمد بن علي القصابي وكيل ادعاء عام أول من إدارة الادعاء العام بصلالة إلى إدارة الادعاء العام ببدية ويكلف للقيام بأعمال مدير الإدارة.

٥٠ـ عبدالله بن مبارك بن عبدالله العلوي وكيل ادعاء عام أول من إدارة الادعاء العام بالكامل والوافي إلى إدارة الادعاء العام بسمائل.

٥١ـ شليويح بن سعيد بن عشير الحرسوسي وكيل ادعاء عام أول من إدارة الادعاء العام بمحوت إلى إدارة الادعاء العام بالسويق.

٥٢ـ ناصر بن علي بن راشد البادي وكيل ادعاء عام ثانِ من إدارة الادعاء العام لقضايا بلدية ظفار إلى إدارة الادعاء العام بصلالة.

٥٣ـ بدر بن عبدالله بن خميس الجهوري وكيل ادعاء عام ثانِ من إدارة الادعاء العام للقضايا العمالية بمحافظة ظفار إلى إدارة الادعاء العام بصلالة.

٥٤ ـ سيف بن أحمد بن علي المعمري وكيل ادعاء عام ثانِ من إدارة الادعاء العام بثمريت إلى إدارة الادعاء العام بصلالة.

كما نص القرار رقم (238/2019) على نقل وتعيين عدد من أعضاء الادعاء العام وهم:-

١ـ سيف بن سليمان بن عثمان الذهلي مساعد المدعي العام من المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الداخلية إلى هيئة الادعاء العام (إدارة التفتيش).

٢ـ الدكتور علي بن محمد بن عبدالله العلوي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا إلى هيئة الادعاء العام (إدارة التفتيش).

٣ـ محمد بن سعيد بن سليمان الراشدي مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام ببوشر إلى إدارة الادعاء العام بعبري.

٤ـ ناصر بن خاتم بن حمدان الحجري مساعد المدعي العام، من إدارة الادعاء العام بعبري إلى إدارة الادعاء العام بصور.

٥ـ نوار بنت سيف بن أحمد المعولية مساعد المدعي العام من إدارة الادعاء العام بمطرح إلى إدارة الادعاء العام بالخوض.

٦ـ وليد بن سعيد بن محمد الخروصي مساعد المدعي العام، من إدارة الادعاء العام لقضايا المخدرات إلى إدارة الادعاء العام بالخوض.

٧ـ محمود بن أحمد بن بدر الصمصامي مساعد المدعي العام، من إدارة الادعاء العام بالسيب إلى إدارة الادعاء العام بعبري.

٨ ـ إبراهيم بن أحمد بن سعود الحبسي رئيس ادعاء عام، من المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة إلى إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا.

٩ـ غادة بنت علي بن أحمد الحارثية رئيس ادعاء عام، من إدارة الادعاء العام ببركاء إلى إدارة الادعاء العام بمطرح.

١٠ـ طرفة بنت ناصر بن راشد اليحيائية رئيس ادعاء عام، من إدارة الادعاء العام لقضايا تقنية المعلومات إلى إدارة الادعاء العام بالعامرات.

١١ـ شريفة بنت حمدان بن حمد اللمكية رئيس ادعاء عام من إدارة الادعاء العام بمطرح إلى إدارة الادعاء العام بالمصنعة.

١٢ـ أحمد بن سعيد بن صالح الحبسي رئيس ادعاء عام، من إدارة الادعاء العام بسمائل إلى إدارة الادعاء العام بجعلان بني بوعلي.

١٣ـ محمد بن أحمد بن زايد الهنائي رئيس ادعاء عام، من إدارة الادعاء العام بالخابورة إلى إدارة الادعاء العام بالمصنعة.

١٤ـ خالصة بنت محمد بن حمود الندابية رئيس ادعاء عام، من إدارة الادعاء العام لقضايا بلدية مسقط إلى إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا

١٥ـ نوال بنت راشد بن سالم السعيدية رئيس ادعاء عام، من إدارة الادعاء العام بالسويق إلى إدارة الادعاء العام بصحار.

١٦ـ سالمة بنت خليفه بن حميد العبرية وكيل ادعاء عام أول، من إدارة الادعاء العام بالخوض إلى إدارة الادعاء العام لقضايا الأموال العامة.

١٧ـ رشاء بنت محمد بن خلفان العبدلية وكيل ادعاء عام أول، من إدارة الادعاء العام ببوشر إلى إدارة الادعاء العام بمطرح.

١٨ـ خديجة بنت محمد بن يوسف اللواتية وكيل ادعاء عام أول من إدارة الادعاء العام بالرستاق إلى إدارة الادعاء العام ببوشر.

١٩ـ خالد بن موسى بن راشد الصوافي وكيل ادعاء عام أول من إدارة الادعاء العام بإبراء إلى إدارة الادعاء العام بالمضيبي.

٢٠ـ إبراهيم بن جمال بن عبد الحميد الكندي وكيل ادعاء عام أول، من إدارة الادعاء العام بجعلان بني بو علي إلى إدارة الادعاء العام بمطرح.

٢١ـ سليمان بن محمد بن سعيد الصبحي وكيل ادعاء عام أول، من إدارة الادعاء العام بالمضيبي إلى إدارة الادعاء بالخوض.

٢٢ـ أحمد بن مسلم بن سالم القتبي وكيل ادعاء عام أول، من إدارة الادعاء العام بصحار إلى إدارة الادعاء العام ببهلاء.

٢٣ ـ محمد بن سالم بن إبراهيم القاسمي وكيل ادعاء عام أول، من إدارة الادعاء العام بعبري إلى إدارة الادعاء العام بالبريمي.

٢٤ ـ غيثاء بنت سيف بن سعيد الكيومي وكيل ادعاء عام أول من إدارة الادعاء العام بالسيب إلى إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا.

٢٥ ـ أروى بنت محمد بن خميس البلوشية وكيل ادعاء عام أول، من إدارة الادعاء العام بصحم إلى إدارة الادعاء العام بالسويق.

٢٦ ـ أكرم بن سالم بن أحمد المحروقي وكيل ادعاء عام أول، من إدارة الادعاء العام بصور إلى إدارة الادعاء العام بإبراء.

٢٧ ـ خليل بن يحيى بن محمد الحارثي وكيل ادعاء عام أول من إدارة الادعاء العام ببوشر إلى إدارة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك.

28 ـ بدرية بنت خليفه بن محمد الربيعية وكيل ادعاء عام أول من إدارة الادعاء العام بالسويق إلى إدارة الادعاء العام بصحم.

٢٩ ـ فهد بن سليمان بن ناصر السيابي وكيل ادعاء عام أول من إدارة الادعاء العام ببهلاء إلى إدارة الادعاء العام لقضايا تقنية المعلومات.

٣٠ ـ جابر بن سعيد بن صالح العلوي وكيل ادعاء عام أول، من إدارة الادعاء العام بصحم إلى إدارة الادعاء العام بصحار.

٣١ ـ عمر بن علي بن عبدالله القاسمي وكيل ادعاء عام أول، من إدارة الادعاء العام بصحار إلى إدارة الادعاء العام لقضايا المخدرات.

٣٢ ـ محمد بن حسن بن أحمد الفارسي وكيل ادعاء عام أول، من إدارة الادعاء العام بهيماء إلى إدارة الادعاء العام بالرستاق.

٣٣ ـ عمار بن سيف بن خميس البادي وكيل ادعاء عام أول، من إدارة الادعاء العام بصحار إلى إدارة الادعاء العام بسمائل.

٣٤ ـ أحمد بن محمد بن سعيد اليحيائي وكيل ادعاء عام ثانِ، من إدارة الادعاء العام بلوى إلى إدارة الادعاء العام بالخابورة.

٣٥ ـ راشد بن سالم بن عبدالله المخمري وكيل ادعاء عام ثانِ، من إدارة الادعاء العام بالخوض إلى إدارة الادعاء العام بالسيب.

٣٦ ـ فتحية بنت ناصر بن محمد الغمارية وكيل ادعاء عام ثانِ، من إدارة الادعاء العام بمطرح إلى إدارة الادعاء العام بصور.

٣٧ ـ محمد بن ناصر بن سيف السعيدي وكيل ادعاء عام ثانِ من إدارة الادعاء العام بالبريمي إلى إدارة الادعاء العام بصحار.

٣٨ ـ عبد الملك بن سعيد بن محمد الكلباني وكيل ادعاء عام ثانِ من إدارة الادعاء العام لقضايا تقنية المعلومات إلى إدارة الادعاء العام بالبريمي.

٣٩ ـ يوسف بن عبدالله بن أحمد البريكي وكيل ادعاء ثانِ من إدارة الادعاء العام بالعامرات إلى إدارة الادعاء العام بشناص.

٤٠ ـ أحلام بنت محمد بن علي البلوشي وكيل ادعاء عام ثانِ، من إدارة الادعاء العام ببركاء إلى إدارة الادعاء العام بصحار.

٤١ ـ بسمة بنت خميس بن راشد المقبالية وكيل ادعاء عام ثانِ، من إدارة الادعاء العام بصحار إلى إدارة الادعاء العام بالبريمي.

٤٢ ـ مازن بن علي بن سيف المعمري وكيل ادعاء عام ثانِ، من إدارة الادعاء العام بصلالة إلى إدارة الادعاء العام بالخوض.

٤٣ ـ مالك بن محمود بن سالم الزدجالي وكيل ادعاء عام ثانِ، من إدارة الادعاء العام بالبريمي إلى إدارة الادعاء العام بالخوض.

٤٤ ـ عامر بن أحمد بن سعيد الرواس وكيل ادعاء عام ثانِ من إدارة الادعاء العام بالمصنعة إلى إدارة الادعاء العام ببركاء.

٤٥ ـ أحمد بن محمد بن أحمد باعوين وكيل ادعاء عام ثانِ، من إدارة الادعاء العام بالخوض إلى إدارة الادعاء العام بهيماء.

46 ـ يوسف بن سعيد بن سالم المعمري رئيس ادعاء عام للقيام بأعمال مدير إدارة الادعاء العام بمحضة بالإضافة إلى عمله.

على أن تنفذ القرارات اعتباراً من يوم الأحد الموافق : ١ سبتمبر ٢٠١٩م.