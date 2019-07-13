وزير البيئة يوجه بتجهيز مرصد فلكي لمشاهدة الأجرام السماوية والحفاظ على ظلمة السماء

في المحليات 14 يوليو,2019 نسخة للطباعة

خلال زيارته محمية الجبل الغربي لأضواء النجوم بالداخلية

للاطلاع على ما تحظى به محمية الجبل الغربي لأضواء النجوم بمحافظة الداخلية وما تزخر به قام معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشئون المناخية بزيارة محمية الجبل الغربي لأضواء النجوم حيث اطلع على بيئاتها المتنوعة والتي تحظى بتنوع بيئي وتضاريس متعددة كالقمم الصخرية والجروف شديدة الانحدار والروافد العليا للأودية الكبيرة إضافة لغابات أشجار العلعلان المهددة بالانقراض إلى جانب الأنواع السائدة الأخرى كالسمر وغيرها من النباتات العمانية ومفردات الحياة الفطرية والتنوع الاحيائي وجماليات البيئة والطبيعة التي تحظى بها السلطنة ، حيث يتواجد بالمحمية العديد من الطيور المستوطنة والزائرة وموائل للعديد من الثدييات التي تم تسجيل المشاهدات بها كالوعل العربي والوشق وغيرها، كما قام معاليه بتوجيه المختصين للمحافظة على الموارد البيئية وتطبيق افضل النظم الجيدة لاستغلالها والحفاظ كذلك على الأنظمة الحيوية الموجودة وعدم زيادة نسبة التلوث الضوئي فيها بالإضافة للسعي إلى زيادة معدلات الأبحاث في المحمية وزيادة برامج الرصد الفلكي بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني كما استعرض المختصون خطة إدارة الإضاءة في المحمية حيث إن ظلمة السماء في المنطقة تمثل قيمة عالية تميز المحمية على مستوى العالم هذا وتسعى السلطنة بهذه المحمية لأن تقدم المحمية بتفردها وتميزها للعالم على المستوى السياحي والعلمي المرتبط بعلوم البيئة والفلك ، تخلل الزيارة الاطلاع على التجهيز لمرصد فلكي مبسط من أجل مشاهدة الأجرام السماوية، واستمع معاليه لآلية عمل التلسكوبات وأنواعها، بالإضافة للتجهيزات والأماكن التي يجب توافرها لعمليات الرصد الفلكية الناجحة.

وكان معالي الوزير قد قام بلقاء سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هلال السعدي محافظ الداخلية تناول هذا اللقاء الاستماع لبعض المواضيع والملاحظات المقدمة من المجتمع والمتعلقة بمجالات عمل الوزارة واختصاصاتها .