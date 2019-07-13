التعريف بمشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمُنشآت 2020 في مهرجان صلالة السياحي

في إطار الترويج للحملة الوطنية لتحديث البيانات ” بياناتك هويتك “، يشارك مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمُنشآت 2020 في مهرجان صلالة السياحي 2019، وذلك للتعريف بالمشروع وأهدافه وتسليط الضوء على أهمية تحديث البيانات واستكمالها في بناء قواعد بيانات ذات جودة عالية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السلطنة .

حيث أوضح المهندس عُمر بن حمدان الإسماعيلي المديرالعام لمشروع التعداد الإلكتروني 2020 أهمية هذه المشاركة بقوله : قطع المشروع أشواطًا كبيرة في مُطابقة البيانات وتصحيحها بالتعاون مع الجهات المُختصة من القطاعين العام والخاص، وتأتي مشاركة التعداد في المهرجان ضمن أنشطة الحملة الإعلامية ” بياناتك هويتك “، لتعزيز نهج المشاركة المجتمعية وحث المواطنين والمقيمين والمؤسسات على تحديث بياناتهم، لاستكمال مُطابقة البيانات والتأكد من دقتها وشموليتها، لبناء قواعد بيانات وطنية مُتكاملة ومترابطة ”

وأكد الإسماعيلي أن البيانات ثروة حقيقية لبناء المُجتمعات المعاصرة، حيث يساهم تحديثها واكتمالها في تحديد حجم الاحتياجات السكانية ومعايير وضع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية في السلطنة .

ويعرض ركن المشروع في جناح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أفلاما تعريفية بالمشروع ومنهجية عمله وهويته البصرية وشروحات توعوية حول آلية التحديث والجهات المعنية بذلك. حيث يتطلب من المواطن والمقيم تحديث عنوان الإقامة الحالية و بيانات الأسرة والإعاقة والتخصص العلمي، والتراخيص البلدية وعقود الإيجار ورمز مكان النشاط وإصدار شهادات الوقائع المدنية المُتمثلة في شهادات الميلاد، والوفاة، وتحديث الحالة الاجتماعية .

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الساهر والمهندس وأحلام وعجرم وأصالة يحيون حفلات مهرجان صلالة السياحي لعام 2019م

يشهد مسرح المروج هذا العام في حفلات فنية غنائية لأشهر مطربي العرب وهم كاظم الساهر والفنان ماجد المهندس والفنانات أحلام ونانسي عجرم وأصالة يأتي هذا فيما يشهد مهرجان صلالة السياحي 2019م العديد من الفعاليات الفنية المتعددة والمتنوعة من خلال البرنامج الجماهيري المميز ليالي المهرجان ومن أبرز فعاليات ليالي المهرجان بمسرح المروج الحفلات الفنية التي يتشوق وينتظرها جمهور المهرجان وزوار محافظة ظفار في هذا الموسم الاستثنائي الجميل الرائع بجانب العديد من المسابقات كالبرعة والأغنية الشعبية ورواد الأغنية الخليجية .

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نجيب : الإعلام شريك أساسي في نجاح الموسم وفعاليات المهرجان

تقوم اللجنة الإعلامية بمهرجان بدور كبير في تعريف العالم بفعاليات المهرجان والدعاية له في كل مكان نجيب رجب ضحي رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان صلالة السياحي 2019م قال : إن اللجنة المنظمة للمهرجان لا تألوا جهدا في سبيل توفير كافة الأدوات لوسائل الإعلام المختلفة لتؤدى واجبها في تسليط الضوء علي موسم الخريف بمحافظة ظفار بشكل عام وفعاليات ومناشط وبرامج مهرجان صلالة السياحي بشكل خاص حيث تم تجهيز مركز إعلامي متكامل بالأجهزة والمعدات وخدمات الإنترنت علي أحدث ما يكون بمركز البلدية الترفيهي من أجل الوسائل الإعلامية ويأتي هذا الاهتمام من قبل القائمين علي المهرجان لإدراكهم أهمية وسائل الإعلام التليفزيونية والإذاعية والصحف المحلية في الشراكة الحقيقية التي أدت وبشكل كبير إلي النجاحات التي سجلت لموسم الخريف ومهرجان صلالة السياحي .

وأضاف بأن اللجنة الإعلامية للمهرجان وبالتعاون مع كافة الوسائل الإعلامية تقوم بدورها في نقل وتغطية كافة الفعاليات والمناشط والبرامج التي تشملها خارطة المهرجان كما تم توجيه الدعوة لعدد من الإعلاميين من داخل وخارج السلطنة وكان التركيز علي القنوات الفضائية الخليجية وبعض القنوات العربية وعدد من الصحفيين من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية من مصر ولبنان وسوريا والأردن والذين سوف يتواجدون علي فترات المهرجان ابتداء من يوم السبت 13/7/2019م حيث تم عمل برنامج زيارات للمواقع الأثرية والسياحية والتاريخية والدينية ومعالم النهضة المباركة هذا إلي جانب مركز البلدية الترفيهي لتغطية الفعاليات والمناشط التي تقام داخل المركز من ثقافية واقتصادية واجتماعية وتراثية وترفيهية وغيرها من الفعاليات المحلية والعربية والعالمية التي يشهدها مهرجان صلالة السياحي هذا العام كما يتم عقد لقاءات مع بعض المسئولين القائمين علي المهرجان كما يتم تغطية الفعاليات التي تقام خارج اسوار مركز البلدية الترفيهي من ندوات وملتقيات إعلامية وثقافية .

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فرقة التعاون للفنون الشعبية بمرباط تقدم أولى عروضها على مسرح الولايات

قدمت فرقة التعاون للفنون الشعبية أولى عروضها على مسرح الولايات بمركز البلدية الترفيهي حيث قدمت عدة فنون متنوعة منها القصبة والشرح وصوت الهوج والسيلام والوسيح والدجيدجه والوقيع والربوبه ولانزيه والمزمار والكثير من الفنون الشعبية التراثية التي تشتهر بها ولاية مرباط وذلك وسط تواجد زوار مركز البلدية حولهم واعجابهم بالفنون الشعبية التي تقدمها الفرقة،وتتكون الفرقة من ٢5 عضو وعضوة ، وعن مشاركة فرقة التعاون بمهرجان صلالة السياحي قال رشيد بن رجب البدر رئيس الفرقة: تشارك فرقة التعاون بمهرجان صلالة السياحي منذ أكثر من تسع سنوات وتقدم الفرقة كل الفنون العمانية التراثية وخاصة الفنون التي تتميز بها ولاية مرباط وفرقة بيت شمسة وفرقة بيت جوهر وهاتان الفرقتان تعتبران مرجعا للفنون التراثية أو بمعنى أصح مكتبه تراثية لفنون ولاية مرباط والفرقة تقدم هذا العام فقرات جديدة منها فن المشعير والفنون البحرية وكذلك أدخلنا الدراما على بعض الفقرات كما أن لنا مشاركات داخل السلطنة في مهرجان مسقط وفي بعض المناسبات الخاصة كالأعراس وفي المناسبات الوطنية وهذا العام تسعى إدارة الفرقة بالتواصل مع وزارة التراث والثقافة لتمثل السلطنة خارجيا .

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لوحة تطرزت بخيوط الفرح ومدت ذراعيها لتستقبل ضيوف محافظة ظفار

كتبة منى سالم المهري

تتواصل فعاليات ومناشط المهرجان 2019م ومع تواصل هذه المناشط ستشهد بعض المواقع مناشط وفعاليات جديدة حيث شكلت الفعاليات التي دشنت يوم الخميس الماضي لوحة مثيرة تطرزت بخيوط الفرح ومدت ذراعيها لتستقبل ضيوف محافظة ظفار من داخل السلطنة وخارجها تتحفهم بالروائع والفنون والإبداعات وترسم الفرحة والابتسامة على شفاههم, حيث اكتظت جنبات مركز البلدية الترفيهي بالزوار سواء من المحافظة نفسها او من ولايات السلطنة المختلفة أو غيرهم من السياح القادمين من دول المجلس من أجل الاستمتاع بفعاليات المركز وفعالياته ومناشطه المختلفة التي تتميز بتنوعها وتراثها وتغطي كل جوانب الإبداع من المجالات الثقافية والفنية والأدبية والرياضية والترفيهية ، ويعزي كل ذلك للدور الكبير والجهد الملموس الذي تقوم به بلدية ظفار حيث تحرص على الارتقاء بكل عناصر وفعاليات المهرجان سواء في عمومياتها أو تفاصيلها الدقيقة لتكون إضافة حقيقية في هذا المجال.