متنزه النسيم في بلادسيت ببهلاء أحد النجاحات الوطنية لتعزيز القدرات الشبابية في إدارة المشاريع

في المحليات 14 يوليو,2019 نسخة للطباعة

مصعب الهنائي : المتنزه يضم أنواعا مختلفة من الحيوانات والطيور لتنشيط الحركة الاقتصادية والترفيهية

زاره ـ سليمان بن سعيد الهنائي :

الزائر لمتنزه النسيم بقرية بلادسيت بولاية بهلاء سيشاهد أحد النجاحات الوطنية الشبابية لتعزيز القدرات الشابة في إدارة المشاريع الاقتصادية والترفيهية والسياحية فالمتنزه يجذب مرتاديه بسبب التنوع الطبيعي الذي يحويه من وجود العديد من الفصائل الحيوانية والطيور بالإضافة إلى الالعاب المائية والكهربائية مشكلة في حد ذاتها خدمات رائعة للزائر أو السائح للقرية بشكل خاص والولاية بشكل عام من خلال هذه المبادرة من قبل طاقات شبابية وقفت على هذا المشروع وأظهرته على الواقع .

“الخليج 365” زارت المتنزه عن قرب للتعرف على المكنونات التي تثري الحركة السياحية والترفيهية ببلاد سيت لتبرز للزائر القيمة الإبداعية والجمالية للمكان لتسليط الضوء على موقع تم استغلاله والاستفادة منه من خلال تجسيد الواقع البيئي والطبيعي بحرفية وهندسية متناهية .

يقول مصعب بن سالم الهنائي صاحب فكرة المشروع والتي كرسها وطبقها على أرض الواقع والذي رافقنا في أرجاء المتنزه : مشروع متنزه النسيم جاء نتيجة فكرة تمت ترجمتها على أرض الواقع حيث رأى المشروع النور في عام 2017م ويستقطب جميع شرائح المجتمع سواء من المواطنين أو المقيمين أو السياح .

وأضاف بأن المتنزه يشهد إقبالا من جميع فئات المجتمع وتقصده العائلات من الولاية والولايات المجاورة والتي تحرص على زيارة المتنزه كما نضع من مهامنا وأساسياتنا أن نجدد ونطور في المتنزه بشكل مستمر حيث يأتي ذلك دائما ضمن أولوياتنا لتوفير كل جديد بحيث يشعر الزائر للمكان في كل مرة بالتحديثات التي يتم إضافتها بشكل مستمر.

وأوضح الهنائي أن المتنزه يضم أنواعا مختلفة من الحيوانات والطيور وتم توفير البيئة المناسبة لها والتي تتلاءم معها لتتجانس مع بيئتها من حيث توفير الإمكانيات والسبل التي تتكيف معها فمثلا هناك حيوانات من البيئة البرية من السلطنة كما جلبنا حيوانات فريدة ونادرة من خارج السلطنة من عدد من الدول الأوروبية والأفريقية على سبيل المثال لا الحصر منها الكنغر وغزال النيل الجاي والنعام والمارى والكون ومجموعة مشكلة من الببغاوات والقرود والحمار الوحشي.

وأضاف : نسعى من المتنزه أن يتعرف الأبناء على مختلف الحيوانات الموجودة على الطبيعة فالغرض من المتنزه أن يكون له عدة فوائد منها الترفيهي والتعليمي كما يستقطب المتنزه بنسبة كبيرة طلاب المدارس والمراكز الصيفية إضافة إلى أنه يتضمن أماكن مخصصة للترفيه والاستجمام وحتى للمبيت للذين يقطعون المسافات الطويلة .

وقال : إن المتنزه أسهم في الكثير من الجوانب للتعرف عن قرب على أنواع من الحيوانات المتوفرة علما بأن التكلفة المالية التي تم تكبدها في المشروع تأتي في المقام الاول لتحقيق القيمة المعنوية التي حصلنا عليها عندما نلقى ونشاهد التجاوب والحضور والإقبال الكبير والتشجيع من قبل شرائح المجتمع فالهدف الاسمى من ذلك أن يكون المتنزه في متناول الجميع واضافة حقيقية للقرية بشكل خاص وولاية بهلاء بشكل عام .

واضاف مصعب الهنائي بأن طموحاتنا أن يكون المتنزه معلما سياحيا يضاهي المتنزهات الأخرى ولدينا الكثير من الأفكار والتطلعات لتطويره باستمرار فالطموح كبير من أجل تسخير كل الإمكانيات رغم التحديات والعراقيل التي تواجهنا إلا أن الإصرار والعزيمة كان السبيل لتحقيق الهدف المنشود إلى واقع.

وقد أعرب مصعب الهنائي عن أمله في قيام الجهات المختصة كوزارة السياحة ووزارة الزراعة والثروة السمكية لتسهيل الإجراءات والدعم المعنوي والتشجيع خاصة فيما يتعلق بإنهاء المعاملات المتعلقة بالمتنزه وغيرها فهذا الدعم يساهم في زيادة الجوانب الإيجابية والتحفيزية للشباب الطموح لفتح مشاريع مشابهة تخدم الخليج 365 بشكل عام .