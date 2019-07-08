حلقة للتدريب على تقنيات اكتشاف الجراثيم المسببة للأمراض بواسطة الغذاء المستورد

بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية

نظمت وزارة الصحة ممثلة بدائرة مختبرات الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز مراقبة الأمراض المعدية بأتلانطا بالولايات المتحدة الأميركية أمس حلقة العمل الإقليمية للتدريب على “تحليل البيانات بشبكة مختبرات فحص الفاشيات المنقولة بواسطة الغذاء بالشرق الأوسط

(PULS Net) وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني و كيل الوزارة للشؤون الصحية، بمشاركة حوالي 30 اختصاصيا من مختبرات الأحياء الدقيقة المنقولة بواسطة الغذاء من 16 دولة من الدول الأعضاء بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.

تهدف الحلقة التدريبية إلى التعرف على فهم مبادئ ومفاهيم تقنيات تسلسل الجينوم الكامل المتقدمة وفوائدها مقارنة بفحوصات الترحال الكهربائي النابض المستخدمة حاليا في التشخيص وإعداد سلسلة الجينوم الكامل وتحليل بياناتها من أجل التوصل إلى الجراثيم المسببة للأمراض عن طريق الغذاء والتعرف على خصائصها الجينية والتدريب على اكتشاف الفاشيات الغذائية من خلال دراسة بعض الحالات كأمثلة افتراضية ، والدعوة لعقد اجتماع رسمي للجنة المحركة لشبكة مختبرات فحص الفاشيات المنقولة بواسطة الغذاء بالشرق الأوسط ( PULS Net ) ويحاضر خلال الحلقة التدريبية نخبة من الخبراء في مجال فحوصات الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء من كل من منظمة الصحة العالمية ومن مركز مكافحة الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية ومن اتحاد مختبرات الصحة العامة.

تنقسم الحلقة إلى 4 محاور نظرية ومحور عملي حيث سيناقش المشاركون في اليوم الأول الوضع الحالي لشبكة مختبرات فحص الفاشيات الغذائية في دول شرق البحر الأبيض المتوسط والمحور الثاني يتمحور حول التحديثات والتطورات التي تود منظمة الصحة العالمية من الدول الأعضاء تطبيقها، أما المحور الثالث فسيتطرق إلى بناء القدرات في مختبرات الشبكة مع طرح للأدوات الجديدة المستخدمة في مجال فحص الفاشيات الغذائية في المحور الرابع.