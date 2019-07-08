السلطنة تؤكد أهمية الحوار في حل الخلافات واستتباب الأمن والاستقرار الدولي

أمام منتدى تطوير العمل البرلماني بروسيا

أكد رئيس وفد السلطنة المشارك في أعمال المنتدى الدولي الثاني لتطوير العمل البرلماني الذي أقيم في موسكو بجمهورية روسيا الاتحادية في كلمة له أمام المنتدى أهمية الحوار في حل الخلافات واستتباب الأمن والاستقرار الدولي موضحا الدور البارز الذي تلعبه السلطنة في هذا الصدد وتمسكها بنهجها في حل الخلافات وفض النزاعات بالطرق الودية والسلمية .

وكان سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني قد ترأس وفد السلطنة ممثلا في مجلس الشورى والذي افتتح أعماله بحضور معالي رئيس مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الفيدرالي وعدد من رؤساء البرلمانات ونوابهم والبرلمانيين وأصحاب المعالي والخبراء والمهتمين بالشأن البرلماني في العالم .

وخلال المنتدى ألقى كل من رئيس مجلس الدوما ورئيس مجلس الاتحاد الفيدرالي ووزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية والتي سلطوا الضوء خلالها على أهمية تطوير العمل البرلماني وتعزيز العلاقات الدولية والتكاتف نحو عالم أفضل آمن ومستقر وغد مشرق.

وتناول المنتدى الأمن والاستقرار الدولي والدعم التشريعي للمستقبل الرقمي وتطوير التعاون الدولي البرلماني، ودور الشباب في تطوير العمل البرلماني، ودور الأنظمة في الحد من الفقر وعدم المساوة، وتسليط الضوء على الحروب الإعلامية، وضرورة احترام السياسة البيئية، والقانون الإنساني، والقضايا التي تهم القارة الإفريقية .

وأكد البيان الختامي للمنتدى أن قيام العلاقات الدولية في عالم اليوم يجب أن يقوم على احترام القانون الدولي، وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يلبي التنمية المستدامة للشعوب.