استعراض استعدادات صلالة لاستقبال الموسم السياحي

صلالة ـ العمانية : عقد أمس مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار اجتماعا للوقوف على استعدادات الجهات الحكومية والخاصة المعنية باستقبال الزوار والسياح خلال موسم صلالة السياحي وذلك برئاسة معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار.

تم خلال الاجتماع استعراض استعدادات كافة الجهات المعنية لخدمة ‏الزوار في فترة الموسم ‏السياحي فيما يتعلق ‏بتنظيم حركة السير وتأمين ‏المسطحات ‏الخضراء والشواطئ والحفاظ على أمن وسلامة الجميع إضافة ‏إلى مناقشة تعزيز ورفع مستوى الخدمات البلدية إلى جانب جاهزية ‏مركز ‏البلدية الترفيهي لاستضافة الفعاليات والمناشط المصاحبة للموسم ‏السياحي.‏

كما تم استعراض جاهزية الخدمات الصحية وأماكن السكن والإقامة ‏والاتصالات والكهرباء ومختلف الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ‏والسائح اضافة الى مناقشة جاهزية الاستراحات على طريق أدم ـ ثمريت ‏.

وقد أكد معاليه خلال الاجتماع على أهمية حسن الأداء في توفير كافة الخدمات وضرورة متابعتها إلى جانب قيام الجهات الحكومية المختصة ببذل المزيد من الجهد والتنسيق فيما بينها من أجل تقديم أفضل الخدمات خلال الموسم السياحي.

حضر الاجتماع سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار وسعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار وعدد من أصحاب السعادة المستشارين والمسؤولين بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفاروعدد مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة .

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…. وبلدية ظفار تقوم بصيانة مرافق الطرق والإنارة في المواقع السياحية

صلالة ـ من أحمد أبو غنيمة:

في إطار استعدادها للموسم السياحي بالمحافظة قامت دائرة الطرق والإنارة بالمديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية ظفار بتنفيذ العديد من الأعمال التحضيرية وأعمال الصيانة على مستوى البنية الأساسية لشبكة الطرق والإنارة بمدينة صلالة والمواقع السياحية فعلى مستوى خدمات الطرق والإنارة قام فريق الصيانة التابع لدائرة الطرق والإنارة بالبلدية بأعمال صيانة لعدد من الطرق الرئيسية المؤدية الى المواقع السياحية والعيون المائية اشتملت على معالجة الأضرار الواقعة على هذه الطرق وإستبدالها بطبقة اسفلت حديثة بالإضافة الى تزويدها بكافة عوامل السلامة والأمان. وفي مدينة صلالة قام فريق الصيانة بإزالة طبقات الأسفلت المتضررة وإجراء الصيانة اللازمة لها بالإضافة الى تخطيط الطرق وتزويدها بالعلامات الأرضية المحددة للمسارات ومعابر المشاة وصباغة أرصفة الطرق والمطبات ومعالجة قطعيات الطرق وصيانة اللوحات الإرشادية.

وفي مجال تنظيم حركة المرور وفك الاختناقات المرورية خلال موسم الخريف قامت دائرة الطرق والإنارة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية بوضع الحواجز الخرسانية في العديد من مخارج ومداخل الطرق لتسهيل حركة المرور وجعلها أكثر انسيابية نظراً للكثافة المرورية التي تشهدها مدينة صلالة خلال فترة الخريف.

من جهة أخرى شارفت بلدية ظفار على الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل وتطوير شارع السلطان قابوس الجزء الممتد من دوار القرم الى دوار المنطقة الصناعية حيث تكثف بلدية ظفار جهودها خلال الفترة الحالية للانتهاء من اعمال هذا المشروع نظراً لأهميته حيث يعد الطريق الرئيسي المؤدي الى ميناء صلالة والمنطقة الصناعية بريسوت كما يعد الطريق الرئيسي المؤدي الى منطقة المغسيل السياحية هذا وقد اشتمل المشروع على إزالة طبقة الأسفلت القديمة واستبدالها بطبقة أسفلت جديدة بطول 3كم وتتواصل جهود الشركة المنفذة لإنهاء المشروع خلال شهر يوليو الحالي وفتح الطريق امام حركة المرور خلال الأيام القادمة.