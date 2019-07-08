الإرشاد الزواجي والتعامل مع الشيخوخة ومعرض ومسرح لإبداعات ذوي الإعاقة

في المحليات 9 يوليو,2019 نسخة للطباعة

ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي بمسقط

تواصلت أمس فعاليات الأسبوع الاجتماعي لصيف 2019م على مستوى محافظة مسقط والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية حتى يوم الحادي عشر من شهر يوليو حيث نظمت الوزارة ممثلة في دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط محاضرة توعوية حول ” الإرشاد الزواجي “، وذلك ضمن فعاليات أسبوع العمل الاجتماعي لصيف 2019م بمحافظة مسقط، حيث أقيمت المحاضرة بمقر مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط، قدمتها نقاء بنت جمعة اللواتية أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بالوزارة تناولت خلالها أهمية الإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا وتعريف الخطبة وأهمية فترة الخطوبة وأنها فرصة للتعرف على الأبعاد الاجتماعية والعاطفية والنفسية والفكرية والأمور التي يتم الاتفاق عليها في الفترة بين الملكة والزفاف كالاتفاق على المهام والادوار ، والسكن ، والعمل وتأثيره ، والميزانية ، وتنظيم النسل ، وخصائص التوافق الزواجي الذي يكون في الكفاءة في القيام بالأدوار الزوجية ، و المساندة المتبادلة ،و المسايرة والتعاطف ، والمواءمة ، والتلاقي ، والتكامل ، والتعزيز ، والاقناع والاقتناع ، إلى جانب الحديث عن مدمرات العلاقة الزوجية كالنقد وتعميم الشكوى ، واللوم ، والتبرير والدفاع عند الغضب ، واللامبالاة .

كما اشتمل الأسبوع الاجتماعي في محافظة مسقط على حلقة عمل حول الشيخوخة النشطة وأهمية توسيع فكرة الحياة الصحية ونوعية الحياة لكل البشر عندما يتقدمون في السن بما في ذلك الضعفاء والمعاقون والمحتاجون للرعاية وذلك خلال الحلقة التي نظمتها أمس دائرة شؤون المسنين تحت رعاية سيرين القاضي عضو مؤسس جمعية المرأة بمسقط .

تناولت المحاضرة والتي يتم تنظيمها ضمن الأسبوع الاجتماعي وقدمتها أسماء عامر الصوّاعية أهمية الاهتمام بكبار السن ووضعهم في السلطنة وأهمية تحسين نوعية الحياة لكبار السن والاستفادة القصوى من فرص التمتع بالصحة الجسدية والاجتماعية والعقلية وإطالة متوسط العمر الصحي للمسنين والتمتع بنوعية حياة إيجابية وبالصحة الاجتماعية والجسدية والعقلية والرفاه والمشاركة في المجتمع في الوقت الذي يوفر لهم الحماية الكافية والأمن والرعاية عند الحاجة والحفاظ على القدرة الوظيفية والاستقلالية والاعتماد على النفس في أداء احتياجات المسنين اليومية أثناء التقدم بالعمر واعتبرت المحاضرة أن المسنين الأصحاء مورد لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية والاقتصادية وكلما كان المسن أكثر نشاطا كانت مساهمته أكثر في بناء المجتمع.

كما نظمت دائرة التنمية الاجتماعية بالسيب معرض ومسرح إبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة ” همم عالية ” تحت رعاية الشيخ طارق بن خالد الهنائي نائب والي السيب وذلك بمقر مسقط مول بالمعبيلة الجنوبية ، بهدف التعريف بمواهب وابداعات هذه الفئة في مختلف المجالات ، وبدأت الفعالية بجولة لراعي الحفل في المعرض والذي اشتمل على لوحات فنية ومشغولات يدوية وأعمال فنية خشبية ومشاريع منزلية في مجال وركن الأطفال في مجالي الرسم والتلوين بعدها تم تقديم عروض لمواهبهم في مجال إلقاء الشعر والإنشاد إلى جانب تقديم عرض مسرحي تحدث عن قدرات ومواهب ذوي الإعاقة البصرية.