الخدمة المدنية تحتفل بتكريم المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج الكفاءات الحكومية

الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: البرنامج يسهم في تحقيق أداء عالي المستوى في المؤسسات الحكومية

وزير الخدمة المدنية : البرنامج يتواكب مع أحدث التطورات العالمية في عالم الإدارة

تغطية : عيسى بن سلام اليعقوبي :

تصوير: سعيد بن خلف البحري :

احتفلت صباح أمس وزارة الخدمة المدنية بتكريم المشاركين في برنامج الكفاءات الحكومية بنسخته الثالثة والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وشركة كفاءة لتنمية الموارد البشرية .

رعى حفل التكريم معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من القطاعين العام والخاص وذلك بفندق شيراتون.

وفي هذا الصدد قال معالي راعي الحفل في تصريح له : إن برنامج الكفاءات الحكومية يعتبر من أهم البرامج التي يعول عليها في تطوير الشخصيات القيادية التي تتمتع بإمكانيات عالية من خلال اكتساب العديد من المهارات، مضيفا معاليه بأن مكونات هذا البرنامج وشموليته وأهدافه الرامية لتحسين مجموعة من قدرات المشاركين وتعزيز مهاراتهم حتما تؤدي إلى المساهمة في تحقيق أداء عالي المستوى في المؤسسات الحكومية.

كما أشاد بتصميم البرنامج ومحاوره الرئيسية والتي تشمل تعزيز فهم المشاركين للقطاع الحكومي في العصر الحالي وتوسيع نطاق معرفتهم العلمية وصقل مهاراتهم القيادية والشخصية .

من جانبه صرح معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بأن هذا البرنامج يعزز قدرات المشاركين بالقطاع الحكومي والخاص حيث صمم البرنامج وفق أفضل المعايير العالمية في تطوير القدرات الإدارية والتحسين المستمر في بيئة العمل للقطاعين، للمساهمة في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في أداء العمل والإنتاجية في وحدات الجهاز الاداري للدولة ومؤسسات القطاع الخاص.

وأشار معاليه إلى أن تعزيز أداء الوحدات الحكومية و قدرات العاملين فيها هدف تحرص الحكومة على تحقيقه خاصة أن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ دائمة التأكيد على أهمية تنمية الموارد البشرية وما هذا البرنامج إلا دليل على هذا التوجه المستمر بإذن الله تعالى.

وفي هذا الإطار ومن خلال النسختين الماضيتين والنسخة الحالية ساهم البرنامج في تقوية العلاقات الوظيفية بين المشاركين مما ساهم في سرعة إنجاز الأعمال وزيادة الانتاجية وبين معاليه بأن هذا البرنامج يتواكب مع أحدث التطورات العالمية في عالم الإدارة وهو بنسخه الثلاث كان له إضافات جديدة وأفكار تطويرية وذلك من خلال أوراق عمل مثرية قدمها نخبة من المتخصصين بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لمؤسسات رائدة وعبر معاليه عن تقديره على حرص الجهات الحكومية على المشاركة في البرنامج وكذلك كبريات مؤسسات القطاع الخاص.

وكان الحفل قد ابتدأ بكلمة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الاداري قال فيها : إن الاهتمام بالكفاءات الإدارية يعد هدفاً استراتيجيا لكافة الدول وفي كافة المجالات لما يشهده العالم من تغير متسارع أكثر من أي وقت مضى بسبب ثورة الابتكار والبيانات وما يعرف بالطفرة الصناعية الرابعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتطورات العولمة والاقتصاد والتغييرات المجتمعية والتي أفرزت تحديات عديدة وفرضت واقعاً لابد من التعامل معه والتنبؤ به وكشفت عن مسؤوليات وأدوار مختلفة لابد من توافرها لدى المشاركين في صنع القرار ، وتسعى وزارة الخدمة المدنية إلى المشاركة لإنجاح رؤية عمان 2040م والتي تعتبـر التنمية البشرية أحد المحاور الرئيسية عبر المساهمة في صناعة رأس المال البشري العماني .

وأضاف : حرصت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وشركة كفاءة للموارد البشرية على تصميم محتوى برنامج الكفاءات الحكومية الثالث بشكل يلامس طبيعة التحديات والمتغيرات التي نعيشها وحجم وتعدد مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتق المشاركين فيه وهو مبني على تطوير الذات والتشاركية والحوار والمبادرة والإبداع والإبتكار والمشاريع المشتركة وذلك من خلال اتباع أساليب تدريبية جديدة ومتنوعة ومنهجيات مختلفة كالتعليم التنفيذي والمشاريع العلمية والمحاضرات وحلقات العمل المتخصصة ولقاءات مع شخصيات قيادية والزيارات الميدانية لمؤسسات القطاع الخاص لتبادل الخبرات والتجارب وقراءة ملخصات لبعض الكتب التي تعنى بالتطوير القيادي والمعرفي والشخصي.

بعد ذلك ألقى المهندس عامر بن مصطفى الفاضل الرئيس التنفيذي لشركة كفاءة للموارد البشرية كلمة أوضح فيها الأهمية التي يحظى بها برنامج الكفاءات الحكومية ومدى ترابط أهداف هذا البرنامج برؤية عمان 2040 .

وأوضح الفاضل خلال كلمته الأهداف الرئيسية للبرنامج ومدى ملامستها للواقع وحاجة المجتمع لمثل هذه البرامج في تطوير الكوادر البشرية.

كما ألقى عبدالله بن سالم الحجري المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بوزارة السياحة كلمة المشاركين بالبرنامج قال فيها : إن الرحلة العلمية التي عشناها في رحاب برنامج الكفاءات الحكومية خلال الستة أشهر كانت تجربة فريدة لنا كمسؤولين في القطاعين العام والخاص تستحق كل الثناء والتقدير، فيكفي شرفا أن يأتي هذا البرنامج مرتكزا على الفكر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ( إن الأمم لا تبنى إلا بسواعد أهلها وأن رقيها في مدراج الحضارة والتقدم لا يتم إلا عن طريق العلم والخبرة والتأهيل والتدريب … ) أظاف الحجري : وهذا ما جسده البرنامج من خلال محطاته المختلفة التي جمعت بين النظرية والتطبيق من جهة وبين رصدها للمتغيرات المتسارعة محليا وإقليميا ودوليا من جهة أخرى عقب ذلك قام معالي راعي الحفل بتوزيع الشهادات على المشاركين في البرنامج وتكريم الشركات الراعية.