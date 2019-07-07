الداخلية تعلن القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة

- خمسة أيام للاعتراض على الأسماء الواردة

- تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الانتخاب

مسقط ـ الخليج 365 و العمانية : أعلنت لجان الانتخابات في الولايات امس القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة حيث بلغ اجمالي المرشحين 767 بينهم 43 امرأة .

وأوضحت وزارة الداخلية بأن هناك فترة للاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانها بطلب يقدم عبر الموقع الالكتروني للانتخابات(elections.om) وبحسب المادة ( 38 ) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب الاعتراض ومرفقا به المستندات المؤيدة له وتصدر لجنة الانتخابات بالولاية قرارها في هذا الاعتراض خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

و انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على استخدام أحدث التقنيات الحديثة في العملية الانتخابية والتي تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم ،تشهد انتخابات هذه الفترة تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الانتخاب ،حيث وقع صباح امس سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة مع شركة تكنولوجيا الإدارة الصناعية والمقاولات (امتاك ) عقد تصميم وتوريد وتركيب نظام و أجهزة التصويت الإلكتروني لانتخابات الفترة التاسعة ، وذلك بديوان عام الوزارة .

يتكون جهاز التصويت الإلكتروني الذي أطلق عليه اسم ” صوتك ” من شاشة تعمل بنظام اللمس ، محددٌ فيها إجراءات وخطوات الانتخاب ،ليقوم الناخب باختيار مرشحه من خلالها بكل سهولة ويسر ، وقد روعي في تصميم شكل الجهاز ملاءمته لمختلف فئات الناخبين بمن فيهم كبار السن و ذوي الإعاقة .