متابعة سير العمل في مبنى مجمع المحاكم الجديد بالرستاق

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:

قام فضيلة القاضي الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق أمس بزيارة مجمع المحاكم الجديد بالرستاق بحضور مدير دائرة الشؤون الإدارية بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء ومدير أمانة سر محكمة الاستئناف ومدير دائرة التنسيق والمتابعة بمحكمة الاستئناف وعدد من المختصين والموظفين بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

تم خلال الزيارة الاطلاع والوقوف على التحضيرات والتجهيزات الجاري تنفيذها داخل مبنى المجمع تمهيداً للانتقال إليه عند الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لعملية الانتقال وقد قام فضيلته بزيارة قاعات المحكمة ومكاتب أصحاب الفضيلة القضاة والمكاتب الإدارية بالمجمع.

جدير بالذكر أن هذا المجمع يضم بين جنباته محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ودائرة الكاتب بالعدل إضافة إلى لجنة التوفيق والمصالحة ومن المأمول أن تتم عملية انتقال المحكمتين الابتدائية والاستئناف إلى المبنى الجديد قريبا.

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