سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية تفوز بالمركز الأول على المستوى العام

في سباق السفن الشراعية الطويلة بين هولندا والدنمارك

ـ فعاليات متعددة خلال مشاركتها في المهرجان البحري بالدنمارك لتعريف العالم بالسلطنة وحضارتها

الرائد/ إبراهيم بن يحيى المسروري :

فازت سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية بالمركز الأول على مستوى العالم في سباق السفن الشراعية بين هولندا والدنمارك في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاتها الدولية وهي أرفع جائزة على مستوى هذا السباق وجاء فوز السفينة بالجائزة بعد منافسة قوية بين السفن المشاركة في السباق استطاعت السفينة بفضل خبرة طاقمها في مجال الإبحار الشراعي وهممهم العالية وقدرة السفينة وسرعتها من تحقيق الفوز على منافسيها كما تمكنت السفينة من تحقيق جائزتين أخريين على مستوى المهرجان البحري هما جائزة أكثر السفن ظهورا في المهرجان وجائزة أفضل سفينة دولية مشاركة .

وخلال المهرجان البحري الذي شاركت فيه السفينة قامت بفتح أبوابها للزائرين واستقبلت آلاف الزوار من مختلف الجنسيات ليتعرفوا على السلطنة ومشاهدة ما تعرضه من صور ومعروضات تحكي قصة التاريخ العماني التليد وروعة حاضرها المشرق كما ضمت على سطحها عرض مرئي تقدمه السفينة عن مراحل بنائها ورحلاتها الدولية السابقة فيما يقوم الطاقم بشرح محتويات السفينة ومعداتها والزخارف التي تزينها كما تحتوي على معرض سياحي تستهدف من خلاله تعريف زوار السفينة بأهم المعالم السياحية التاريخية والحضارية والطبيعية في السلطنة بهدف جذب المزيد من السياح إليها كما تم توزيع عدد من الكتيبات .

جدير بالذكر أن سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان الثانية) شاركت في المهرجان البحري بمدينة البورج بمملكة الدنمارك بمشاركة (72) سفينة من مختلف دول العالم في رحلتها الدولية ( صواري المجد والسلام) والتي تأتي تنفيذاً للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ وكانت قد رست في ميناء مدينة البورج الدنماركية بعد أن قطعت (6870) ميلا بحريا منذ مغادرتها لقاعدة سعيد بن سلطان البحرية في الخامس عشر من شهر أبريل الماضي.

هذا وقد غادرت السفينة ميناء مدينة (ألبورج) بمملكة الدنمارك بعد أن شاركت في مهرجانها البحري لتبحر بعدها في سباق السفن الشراعية الطويلة لعام 2019 م والذي سيستمر إلى الرابع من أغسطس القادم حيث ستخوضه السفينة على مرحلتين الأولى من مدينة (آلبورج) الدنماركية إلى مدينة (فريدريكستاد) النرويجية ، والمرحلة الثانية من مدينة ( بيرجن ) في مملكة النرويج إلى مدينة (أرهوس ) بمملكة الدنمارك حيث سيختتم سباق السفن الشراعية الطويلة لعام 2019م.

الخبرة التراكمية في مجال الإبحار الشراعي المقدم الركن بحري سليمان بن خلف بن حبيب الحوسني نائب قائد السفينة تحدث عن إنجازات السفينة قائلا:” السفينة شباب عمان الثانيةبفضل طاقمها الذي يتمتع بالخبرة التراكمية في مجال الإبحار الشراعي استطاعت الفوز بسباق السفن الشراعية الطويلة الذي أقيم من مملكة هولندا إلى مملكة الدنمارك وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى مايتمتع به الطاقم من مهارة وخبرة في فنون الإبحار وعلومه”.السفينة تسهم في توطيد العلاقات بين الشعبين العماني والدنماركي وتروج سياحيا للسلطنة أولي مونيك القنصل الفخري للسلطنة بمملكة الدنمارك قال:” أنا سعيد جداً بأن السفينة (شباب عمان الثانية) قدمت لزيارة الدنمارك حيث قامت بزيارة مدينة (ألبورج) ثم ستزور مدينة (آرهوس) حيث تسهم هذه السفينة في توطيد العلاقات بين الشعبين العماني والدنماركي، وتسهم السفينة أيضا في الترويج السياحي للسلطنة التي تتمتع بالسلام والأمن والطبيعة الخلابة”.الفاضلة ريا بنت سالم المسكرية من دائرة الترويج السياحي بوزارة السياحة شاركت في المعرض الذي تقيمه الوزارة على ظهر السفينة وتحدثت عن ذلك قائلة:” يأتي حرص وزارة السياحة على المشاركة في مختلف المحافل الدولية، وهنا نحن اليوم نشارك بهذا الركن التعريفي في السفينة (شباب عمان الثانية) ضمن (صواري المجد والسلام) وهذا الركن التعريفي يقوم بالترويج لأهم المقومات السياحية للسلطنة وتقديم التجارب السياحية للزائرين”٠ انطباعات أطقم السفن المشاركة والزوار تحدث تيم جاملكوف وهو روسي ضمن طاقم السفينة (شتاندرد) قائلا:” لم أكن أعرف شيئا عن عمان سابقا، واليوم من خلال هذا التجمع عرفت عنكم وعن ثقافتكم المتميزة وعن الثقافة العربية عموما، وأنا مسرور جدا لمعرفة ثقافتكم الجميلة، والسفينة جميلة ومختلفة عن غيرها وأنا جدا مندهش أن عمان بنت سفينة تعد سفيرا للتدريب على الإبحار الشراعي”.

أما دولفين ليوناخ وهي ألمانية ضمن طاقم السفينة (أسبري) فقالت:” لقد قمنا بجولة في هذه السفينة الجميلة جدا ذات الطاقم المتميز، والأهازيج الموسيقية لديكم رائعة وكذلك الإفطار التقليدي رائع هو الآخر”.بيتر فان من طاقم السفينة (مورجان ستار) الهولندية تحدث قائلا:” الشعب العماني كريم ومضياف وكذلك الطعام العماني راق جدا وجميل، وكم كان رائعا تجمع عدد من الجنسيات على متن سفينتكم للتعارف والحديث معا، لقد أحببت هذه السفينة الرائعة فهي مجهزة بشكل ممتاز”.تيمي ستوينج منتج تلفزيوني قدم لزيارة السفينة برفقة ابنتيه الصغيرتين ربيكا وفانيسيا عبر عن سعادتهم بزيارة السفينة قائلا:” السفينة مميزة جدا في أشرعتها وصواريها وخشبها مميز ورائع، أراها سفينة رائعة قادمة من الشرق، لقد قمت بزيارة إلى مدينة خصب عبر سفينة سياحية قبل فترة ورأيت هناك عمان الجميلة بجبالها وطبيعتها الخلابة”.