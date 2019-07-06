الرستاق وصحم تحتفلان بزفاف 153 من أبنائهما

في المحليات 7 يوليو,2019 نسخة للطباعة

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:

صحم- (الخليج 365):

احتفلت كل من ولايتي الرستاق وصحم بزفاف 153 عريسا من أبنائهما وذلك خلال العرسين اللذين تم تنظيمهما مؤخرا بحضور عدد من المسئولين والأهالي .

الرستاق

ففي ولاية الرستاق تم الاحتفال بزواج ٧٧ عريسا من أبنائها من مختلف مناطق وقرى الولاية في عرسها الجماعي الثاني الذي أقيم على ميدان الاحتفالات بولاية الرستاق تحت رعاية معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية بحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وسعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي الرستاق وأصحاب السعادة والفضيلة وأعضاء المجلس البلدي وعدد غفير من المشايخ والرشداء وأعيان وأهالي الولاية وضيوف من الولايات المجاورة ودول الخليج العربية شاركوا عرسان الولاية فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة المباركة التي أمرنا بها الدين الإسلامي وتشريعاته ، ويأتي العرس الجماعي الثاني الذي تنظمه اللجنة الاجتماعية بمكتب والي الرستاق ممثلة في فريق الرستاق الخيري ضمن خطة عمل الفريق وبرامجه التطوعية لهذا العام والتي يسعى من خلالها بأن تكون ذات نقلة نوعية مميزة ومتفردة وموجهة بشكل مباشر لخدمة المجتمع والمواطنين مستلهمين ذلك من نهج مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي دعا إلى انخراط الشباب في مجال العمل التطوعي خدمة لكافة شرائح المجتمع.

اشتمل حفل العرس الجماعي على فقرات متنوعة صاحبت مراسيم العرس وترانيم إنشادية وفن العازي ثم التقاط صورة جماعية لراعي الحفل مع المعرسين وقد حظي العرس الجماعي الثاني بولاية الرستاق بحضور ١٧ ألف شخص .

صحم

وفي ولاية صحم احتفلت الولاية بزفاف 76 عريسا تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري مستشار الدولة وبحضور سعادة الشيخ عوض بن عبدالله المنذري والي صحم وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة والمسؤولين والمشايخ والأعيان والأهالي وهذا الحفل فرصة لإعانة الشباب على الزواج وصورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي تعد إحدى السمات الحميدة للمجتمع العماني هذا وقد اشتمل برنامج الحفل على تقديم الفنون العمانية المغناة وفي الختام قام معالي الشيخ راعي الحفل بتهنئة كل العرسان من أبناء ولاية صحم المشاركين .