بحث الحماية القانونية للصناعات الحرفية العمانية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف

في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للصناعات الحرفية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) عقدت في مقر المنظمة بجنيف حلقة عمل لدراسة الحماية القانونية للصناعات الحرفية العمانية وسبل تطوير جوانب العمل المشترك بين الجانبين رأس وفد الهيئة العامة للصناعات الحرفية سعادة عبدالوهاب بن ناصر بن راشد المنذري نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بحضور سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة بجنيف وهيلدا الهنائية مديرة المكتب التجاري لوفد السلطنه الدائم لدى الأمم المتحدة.

تأتي هذه الحلقة امتدادا للتعاون القائم بين الجانبين من خلال مناقشة ووضع برامج تنفيذية للتعاون الفني في مجال الملكية الفكرية وتناولت الحلقة العديد من الجوانب التي تمكن الصناعات الحرفية العمانية من حمايتها دولياً بعدم التعدي عليها ووضع السياج القانوني المانع الذي يحول دون تقليدها ومدى عقد الدورات التدريبية والحلقات المتخصصة وحلقات العمل في مجال حقوق الملكية الفكرية، للحرفيين و المعنيين بقطاع الصناعات الحرفية في السلطنة فضلا عن بحث سبل تسهيل الإجراءات في الحصول على براءات الاختراع الممنوحة من المنظمة وتبادل المعلومات حول المعارف التقليدية العمانية.

هذا وقد تضمنت الزيارة مع المنظمة لقاء مدير عام منظمة الويبو (فرانسيس جيري) والذي أبدى دعمه لأنشطة الهيئة فيما يخص الحماية القانونية للصناعات الحرفية العمانية كما تم بحث أوجه التعاون بين الجانبين بما في ذلك برنامج التعاون الفني بين الهيئة والمنظمة .

جدير بالذكر أن حماية الملكية الفكرية للصناعات الحرفية العمانية دوليا، يعزز ثقة المهتمين في هذا القطاع مما يسهم في خلق ابتكارات جديدة، وتسويقها دوليا.