اللجنة الرئيسية لانتخابات الشورى تستعرض طلبات نقل القيد ويتابع الاستعدادات

استعرضت اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة أمس طلبات نقل القيد والاستعدادات لإجراء الانتخابات وذلك خلال اجتماعها برئاسة سعادة وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة وذلك بمبنى ديوان عام وزارة الداخلية.

تم خلال الاجتماع الاطلاع على طلبات نقل القيد،وكذلك متابعة استمرارية القيد في السجل الانتخابي،وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الفنية والبشرية لسير الانتخابات وما تقوم به مختلف اللجان من أعمال وأدوار في هذا الشأن.

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ولجنة انتخابات الشورى بمطرح تناقش استعدادتها للانتخابات

ناقشت لجنة انتخابات الشورى للفترة التاسعة بولاية مطرح استعدادها للعملية الانتخابية برئاسة سعادة أحمد بن هلال البوسعيدي والي مطرح رئيس اللجنة وذلك بمقر مكتب والي مطرح بحضور أعضاء اللجنة تم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الولاية لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة كما تمت مناقشة الموضوعات المتعلقة بالعملية الانتخابية لهذه الفترة ومواقع المراكز الانتخابية في الولاية والأعمال المنوطة بأعضاء اللجان الفرعية كما استعرضت اللجنة السجل الانتخابي وطلبات نقل القيد الواردة حيث اتخذ بشأنها ما يلزم وفق اللوائح الخاصة بالانتخابات وتطرق سعادة رئيس اللجنة إلى الضوابط المتعلقة بالعملية الانتخابية وما يتطلبه من أهمية في التعامل مع كافة مراحل العملية الانتخابية وفق اللوائح المنظمة .