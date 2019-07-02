الصناعات الحرفية تناقش مقترحي الوقف الحرفي وعرض المنتجات الحرفية في سوق مطرح

أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية أهمية تعزيز مساهمة القطاع الحرفي في تنويع مصادر الدخل وتحقيق القيمة المضافة للصناعات الحرفية ورفع الكفاءة والفاعلية الحرفية بما يضمن مواكبتها لمقتضيات العصر واحتياجات المجتمع بالإضافة إلى إحداث التكامل والتوازن في القطاع الحرفي وفق محددات وتدابير تسهم في تنمية مهارات الحرفيين وتوسيع مداركهم وخبراتهم.

وكان المجلس قد أكد خلال اجتماعه برئاسة معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة على أهمية تطوير وتنمية ورفع جودة وكفاءة القطاع الحرفي كما ناقش الخطة العامة للهيئة وموازنتها التقديرية للعام القادم والعمل على زيادة الإنتاجية الحرفية

وتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا على مناقشة مقترح مشروع مؤسسة الوقف الحرفي والتطرق لمحضر الاجتماع الثالث للفريق المختص بتخصيص نسبة من معروضات محلات سوق مطرح للمنتجات الحرفية العمانية بالإضافة إلى العديد من المواضيع المهمة المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس والواردة إليه من مختلف الجهات ذات الاختصاص وقد تم إنهاء القرارات المناسبة بشأنها .

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