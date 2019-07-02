وزير الدولة ومحافظ ظفار يستقبل قائد سفينة أسبانية

صلالة-الخليج 365:

استقبل صباح أمس معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بمكتبه العقيد بحري أنطونيو غونزاليز ديل تاناغو قائد السفينة الاسبانية (MENDEZ NUNEZ) بحضور العقيد بحري أدولفوغارسيا كوينتيلا مساعد ملحق الدفاع بالسفارة الأسبانية في الرياض . وذلك أثناء رسو السفينة بميناء صلاله وقد دارت خلال المقابلة الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك والتي تهم البلدين الصديقين .

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