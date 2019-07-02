قام صباح أمس كل من اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني واللواء الركن عامر بن سالم العمري قائد قوة السلطان الخاصة، يرافقهم عدد من كبار الضباط بزيارة تمرين «الحزم»، الذي ينفذه منتسبو الدورة الثانية والثلاثين بكلية القيادة والأركان لقوات السلطان المسلحة ، حيث كان في استقبالهم العميد الركن بحري عبدالله بن علي السليمي آمر كلية القيادة والأركان .

وقد استمعوا إلى إيجاز من هيئة التوجيه عن سير فعاليات التمرين، كما قدم الدارسون شرحاً عن كيفية تفاعلهم مع أحداث التمرين والحلول المناسبة للمعاضل المفترضة لمراحله وفعالياته.

وقد بدأت فعاليات تمرين «الحزم» في 23 يونيو الماضي والذي يأتي في إطار خطة المنهج العام للدورة، وتتويجا لسلسلة من التمارين التي نفذها دارسو كلية القيادة والأركان وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة.

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كانت هذه تفاصيل خبر عدد من قادة قوات السلطان المسلحة يزورون تمرين الحزم للدارسين بكلية القيادة والأركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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