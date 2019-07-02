السلطنة تشارك في اجتماع مديري التحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون

شاركت شرطة عمان السلطانية في الاجتماع الثالث والثلاثين لمديري التحقيقات والمباحث الجنائية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج العربية الذي عقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 1 ـ 3 يوليو 2019م.

وقد ترأس الوفد العميد راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية حيث ناقش المجتمعون توصيات الاجتماع الثاني والثلاثين إضافة إلى الموضوعات المطروحة من قبل بعض الدول الأعضاء وتم تبادل وجهات النظر وإقرار التوصيات المناسبة بشأنها.

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