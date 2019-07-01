الإعلان عن نجاح الحملة في الإفراج عن 673 محبوسا من المعسرين ماديا في حفل ختام مبادرة “فك كربة...

كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي تصوير ـ حسين بن على المقبالي

نجحت مبادرة فك كربة في الإفراج عن 673 محبوسا من المعسرين ماديا وقد تم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية المحامين أمس بالنادي الدبلوماسي للإعلان عن ختام المبادرة الإنسانية “فك كربة” في نسختها السادسة .

والمبادرة تسعى لجمع التبرعات المالية من أجل الإفراج عن المعسرين والمحبوسين على ذمة قضايا مدنية وتجارية وعمالية وشرعية وفق ضوابط معينة تأتي من منطلق العمل التطوعي والإسهام في خدمة المجتمع من منطلق المبادئ والقيم النبيلة .

وقد انطلقت مبادرة “فك كربة” هذا العام في 11 أبريل الماضي واستمرت لمدة ثلاثة اشهر وخلال الحفل ألقى سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين البيان الختامي استشهد فيه بحديث الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن تنفيس كربة المؤمن في الدنيا والذي يقابلها عن تنفيس كربة من كرب يوم القيامة مبينا بأن العمانيين عرفوا بالتآلف والتعاضد ومد يد العون لمن هو بحاجة ، وضربت الشخصية العمانية المعاصرة أروع الأمثلة في تعزيز تلك القيم والمحافظة عليها

وأوضح بأن المبادرة تأتي لترسم الأمل والحرية لأكبر عدد ممكن من المحبوسين المعسرين ممن صدرت بحقهم أوامر حبس ، إيماناً من القائمين على هذه المبادرة بأن تلك الفئة تستحق فرصة جديدة ، للوقوف من جديد والعمل على التقدم الشخصي والمجتمعي وشهدت المبادرة تفاعل فئة واسعة من الأفراد والمؤسسات من مختلف محافظات السلطنة .

وبين الزدجالي أن المبادرة في نسختها السادسة نجحت في الإفراج عن673 محبوساً من 40 محكمة على مستوى السلطنة حيث بلغ مجموع التبرعات التي تم جمعها 508 آلاف و 220 ريالا عمانياً ويتم الإفراج عن المحبوس بحد أقصى للدين 2000 ريال عماني لكل ملف حسب الأولوية والحالة الإنسانية .