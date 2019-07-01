صلالة ـ العمانية : استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أمس في مدينة صلالة معالي باسكال بيريوزويل وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية التي تزور السلطنة حاليا . جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وتم استعراض مجمل التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التشاور والتنسيق وبذل الجهود لتعزيز الحوار السياسي والدبلوماسي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والوفد المرافق لمعالي الضيفة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يستقبل وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.