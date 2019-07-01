شرطة عمان السلطانية تستقبل دفعة جديدة من الملتحقين

استقبلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة أمس دفعة جديدة من المواطنين الملتحقين بشرطة عمان السلطانية للتدريب العسكري وذلك بعد أن أنهوا كافة الإجراءات وخضعوا للتقييم واجتازوا جميع مراحل القبول بما فيها الاختبارات التحريرية والرياضية والمقابلات الشخصية.

وسيخضع الملتحقون للمراحل التدريبية المختلفة التي تؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي تضطلع بها شرطة عمان السلطانية، وتشمل المراحل التدريبية إلى جانب التدريب العسكري والرياضي المعارف الأساسية في علوم الشرطة والقانون والإسعافات الأولية إضافة إلى التطبيقات العملية.

وقد عبّر الملتحقون عن سعادتهم بالعمل في جهاز شرطة عُمان السلطانية، واستعدادهم لتقديم الغالي والنفيس لخدمة الخليج 365.

المواطن مازن بن محمد الجديدي يقول : بداية أشكر شرطة عمان السلطانية على قبولي للعمل كشرطي مستجد واليوم بإذن الله سوف أتوجه إلى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بنزوى بعد اجتيازي مرحلة الفحوصات والاختبارات وإن شاء الله سوف نكون عند حسن ظن المسؤولين ونخدم وطننا بكل همة ونشاط.

كما قال المواطن علاء بن عبدالله الكمزاري : أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لاجتياز فترة التدريب العسكري الذي يعد حجر الزاوية والأساس لأي عمل ناجح ، وأتقدم بالشكر للقيادة العامة للشرطة على جهودها الكبيرة، وعلى إتاحتهاالفرصة لنا لخدمة هذا الخليج 365 وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

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