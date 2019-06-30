السلطنة تختتم مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات الخليجي بالكويت

في المحليات 30 يونيو,2019 نسخة للطباعة

بمشاركة السلطنة اختتمت بدولة الكويت أعمال اجتماعات اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو 2019م بمقر جمعية الكشافة الكويتية حيث خرج الاجتماع بجملة من التوصيات والقرارات منها اختيار السلطنة رئيسا للجنة إعداد النظام الأساسي للجنة واعتماد المشروع التطوعي المجتمعي الخليجي (شجرة الخير) والموافقة على المشاركة في المؤتمر العالمي لرواد الكشافة الـ 29 باسبانيا في اغسطس 2020 كما أكد على اهمية العمل الكشفي الخليجي المشترك وتعزيز التعاون بين رواد كشافة ومرشدات الخليج .

وبعد جلسات ومناقشات شارك فيها جميع دول مجلس التعاون الخليجي خرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات أهما، اختيار المحامي والمستشار القانوني وليد بن أيوب الزدجالي رئيس وفد السلطنة رئيسا للجنة إعداد وتصميم النظام الأساسي للجنة رواد الخليج والتأكيد على أهمية العمل على تعزيز العمل الكشفي الخليجي المشترك بإقامة الأنشطة المشتركة، وإقرار المشروع التطوعي المجتمعي الخليجي (شجرة الخير)، والموافقة على اسماء اللجان المعاونة وهي ( لجنة الربامج والأنشطة برئاسة صالحة حبيب، ولجنة الإعلام والتوثيق برئاسة علي العلي ولجنة خدمة وتنمية المجتمع ولجنة التخطيط ااستراتيجي والبحوث برئاسة حسين عبدالرحيم الحبسي ولجنة التكريم برئاسة محمد جاسم الدبيان، والموافقة على إقامة الرحلات الخليجية والعربية والعالمية للرواد لتعزيز السلام والإخاء والصداقة وتبادل الخبرات والموافقة على إقامة اللقاء الخليجي الأوروبي لرواد الكشافة والمرشدات وتحديد الخامس من يناير يوم الرائد الخليجي والموافقة على تنظيم المسابقة الثقافية الخليجية لرواد الكشافة والمرشدات.

وكان الاجتماع الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام قد ناقش عددا من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها توزيع خطة عمل اللجنة ورؤيتها خلال الفترة القادمة ، والتصديق على محضر الاجتماع السابق والإطلاع على أهم الأنشطة والربامج الت ينفذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، الى جانب بحث مقترحات الدول الأعضاء لتفعيل العمل الكشفي الخليجي خلال المرحلة المقبلة.