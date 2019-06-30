( شباب عمان الثانية ) تحصد مركزين متقدمين في سباق الحرية بالدنمارك

مواصلة لإنجازاتها الدولية المعهودة وفي إطار مشاركاتها خلال رحلتها الدولية الرابعة (صواري المجد والسلام) حققت سفينة البحرية السلطانية (شباب عُمان الثانية) المركز الأول على مستوى السفن الشراعية من الفئة (أ) والمركز الأول على المستوى العام وذلك في سباق الحرية للسفن الشراعية الطويلة لعام ٢٠١٩م والذي تنافست فيه السفينة مع بقية السفن المشاركة بالسباق في مساره الذي امتد من مدينة لاهاي الهولندية إلى شمال مدينة سكاجن الدنماركية.

فوز السفينة (شُباب عمان الثانية) جاء بعد منافسة قوية في خط نهاية السباق مع السفينة الفرنسية (بيليم) والتي كانت في صدارة السفن من الفئة (أ)، ووسط ترقب من اللجنة المنظمة للسباق والفرحة التي بدأت تغمر طاقم السفينة (بيليم) تمكنت السفينة (شُباب عمان الثانية) من تجاوز منافستها الفرنسية وانتزاع الفوز بفضل الخبرة التي يمتلكها طاقمها العماني والإمكانات التي تتمتع بها السفينة قاطعة بذلك خط نهاية السباق كأول سفينة من الفئة (أ) من بين مجموعة من السفن التي شاركت في السباق.

وستشارك السفينة (شُباب عمان الثانية) خلال الأيام القادمة في سباقات السفن الشراعية الطويلة لعام ٢٠١٩م والتي ستشهدها عدد من المدن الأوروبية وستنطلق فعالياتها خلال المهرجان الذي سيقام في الثالث من يوليو المقبل بمدينة ألبورج الدنماركية ويختتم في المهرجان الذي سيقام بمدينة آرهوس الدنماركية في الرابع من أغسطس القادم.