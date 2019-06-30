تواصل الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق مهرجان صلالة السياحي 2019م

يقام في الفترة من 11 يوليو وحتى 22 أغسطس القادمين

محافظ ظفار : فعاليات متعددة تلامس وتلبي احتياجات الزوار من داخل السلطنة وخارجها

صلالة : من عوض دهيش وحمدة بنت محمد المشيخية:

تتواصل على قدم وساق الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق مهرجان صلالة السياحي 2019م الذي سينطلق في الحادي عشر من شهر يوليو القادم ويستمر حتى الثاني والعشرين من اغسطس القادم وترتدي صلالة حلتها الخريفية الجديدة لتضفي معها فرح اللقيا والتلاقي عبر سيمفونية مهرجان صلالة السياحي ليتواكب ذلك مع عرس الطبيعة ولتكتمل الفرحة لأبناء المحافظة وزوارها بالطبيعة الخلابة من جهة وباقة من فعاليات المهرجان من الجهة الأخرى .

من ناحية أخرى تعد اللجنة المنظمة للمهرجان سنويا العديد من الفعاليات والمناشط الجديدة والفقرات المتعددة فالبرنامج عامر بكل ما هو ممتع منها الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية حيث تعد اللجنة المنظمة للمهرجان البرامج المتكاملة التي تتناسب مع جميع أفراد الأسرة ومنها إقامة العديد من الندوات الدينية والثقافية والاقتصادية والأمسيات الشعرية والمسرحيات الفكاهية الهادفة للصغار ومن الفعاليات الجديدة والتي تقام لاول مرة “كرنفال المناطيد” والذي سينطلق في العشرين من يوليو القادم وحتى الخامس والعشرين من أغسطس القادم حيث سيشهد المهرجان تحليق ما لا يقل عن 15 منطادًا هوائيًا بمساحة 2600 متر مكعب لكل منطاد هذا إلى جانب فعاليات متنوعة منها عروض مسرحية وحفلات فنية وعروض الليزر للمناطيد، وحلبة للسيارات، وعروض الهولوجرام، بالإضافة إلى مدينة للأطفال، وألعاب التحدي .

وحول المهرجان هذا العام أعرب معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار المشرف العام لمهرجان صلالة السياحي 2019م عقب اجتماع اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي 2019م عن سعادته البالغة لما شاهده والجميع من عرض مرئي لفعاليات المهرجان والتي دائما ماوعد جمهوره بالجديد ومنها فعالية المناطيد والتي ستساهم في زيادة الاقبال على المهرجان والتنوع سواء في مركز البلدية الترفيهي أو المواقع الخارجية الأخرى للمهرجان في ولاية صلالة .

وأضاف بأنه في هذا العام سيشهد زوار مهرجان صلالة السياحي فعاليات كثيرة دينية واجتماعية وثقافية وترفيهية لكل الفئات هذا إلى جانب فعاليات الأطفال ومسابقات للفنون الشعبية وبعض العروض الفنية وفعاليات متنوعة تلامس وتلبي الفعاليات رغبات واحتياجات الزوار من داخل وخارج السلطنة مؤكدا ان الطموح دائما للأفضل وهذا العام سيكون مليئا بالجديد .

أما بخصوص منافسات المسابقة التراثية السنوية منافسات الولايات التقليدية للتراث العماني التي تلازم المهرجان وتشهد الحضور الجماهيري الكبير هذا العام قال معاليه : تشهد المنافسة مشاركة عدد أكبر من ولايات السلطنة المختلفة ونتمنى أن يكون هناك تنوع في مشاركة الولايات العمانية من محافظة مسندم وحتى محافظة ظفار وفعاليات مميزة تقدمها الولايات من التراث العماني الذي يمثل كل ولاية .

وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي لعام2019م قد عقدت اجتماعا بمركز البلدية الترفيهي برئاسة معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار المشرف العام للمهرجان بحضور سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار وسعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وأعضاء اللجنة في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019 عقدت .

تضمن جدول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تنصب في الفعاليات المتنوعة والمتعددة التي تشملها خارطة المهرجان لهذا العام من الدينية و الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية حيث قدم معاليه الشكر لكافة الجهات الرسمية والشركات الراعية للمهرجان متمنياً التوفيق لأعمال اللجنة لإنجاح فعاليات ومناشط المهرجان.

وقد اطّلع معالي السيد الوزير وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أبرز الأنشطة والفعاليات بشكل عام وأهم محطات الخطة البرامجية للمهرجان مؤكدا على أهمية المهرجان اقتصاديا وسياحيا للمحافظة بشكل خاص وللسلطنة بشكل عام ودور المهرجان في إبراز المعالم والمقومات التاريخية والسياحية والتراثية في السلطنة.

من جانبه قدم سعادة الشيخ رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي خلال الاجتماع شرحا وافيا عن آخر الاستعدادات والتجهيزات ذات الصلة بالأنشطة والفعاليات وخطة عمل المهرجان بالإضافة إلى استعراض التحضيرات الجارية والرؤية الفنية للمهرجان وتبادل الآراء والمقترحات.