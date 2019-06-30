بدء فعاليات النسخة التاسعة من البرنامج الصيفي “صيفي مواطنة مسؤولة” لطلبة المدارس 2019

في المحليات 30 يونيو,2019 نسخة للطباعة

يستوعب 3250 طالبا وطالبة في 49 مركزا بمختلف المحافظات

أكملت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لبدء البرنامج الصيفي لطلبة المدارس 2018 والذي ينفذ هذا العام تحت شعار” صيفي مواطنة مسؤولة”، وستنطلق فعالياته اليوم وتستمر لمدة أسبوعين متصلين لتختتم بتاريخ 11 من يوليو القادم.

وفي هذا الصدد قال الدكتور سالم بن سعيد البحري مستشار الوزيرة لشؤون العلاقة مع المجتمع رئيس اللجنة الرئيسية لتنظيم وإدارة البرنامج الصيفي لطلبة المدارس : أضحى البرنامج الصيفي لطلبة المدارس استمراراً لجهود وزارة التربية والتعليم في تقديم رسالتها التربوية والتعليمية وتعزيز أدوارها المجتمعية خارج أوقات الدراسة الفعلية للطلبة عن طريق تقديم مناشط تربوية تمتزج فيها المعارف بالتطبيق والترفيه بشكل مرن في جو مليء بالألفة والأريحية.

واضاف يسعى البرنامج في نسخته التاسعة لتحقيق جملة من الأهداف يأتي في مقدمتها غرس مفاهيم الاعتزاز بهذا الخليج 365 وقائده المفدى ، وبناء شخصية إيجابية متزنة في جميع الجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية والدينية والقيمية ، من خلال تعميق دور البرنامج ومضامينه ؛ للمساهمة بشكل مباشر في تأهيل الطلبة لخدمة مجتمعهم.

ويهدف البرنامج لهذا العام إلى تأكيد أهمية القيم في حياة الطالب بصفة خاصة ؛فهي سبيل إلى تحقيق طموحاتهم من خلال ناتجها الملموس في المنجزات الشخصية والاجتماعية والوطنية والإقليمية والدولية ، ولضمان تحقيق أفضل عائد وأعلى نسبة من التفاعل والجودة الممكنة لتنفيذ مناشط هذا البرنامج بالشكل المخطط له ، تعمل الوزارة بتضافر الجهود مع شركائها في سائر القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة واللجان الوطنية لتقديم برنامج تربوي جاذب وممتع .

واضاف بأن البرنامج الصيفي يسعى لتحقيق جملة من الأهداف من أبرزها المساهمة في : ترسيخ القيم والصفات الحميدة كالتعاون واحترام الآخرين وتقدير الذات في نفوس أبنائنا الطلبة، وتأكيد قيم الانتماء والولاء للوطن وقائده، ورفع مستوى الوعي بأهمية استغلال وقت الفراغ في ممارسة الأنشطة المختلفة، وزيادة الوعي الصحي وغرس بعض العادات الصحية السليمة من خلال ممارسة الأنشطة، وصقل قدرات الطلبة ومواهبهم وتنمية الخبرات والمهارات المختلفة لديهم ،وتعزيز طاقاتهم بالصورة الإيجابية، والتأكيد على استمرار دور المدرسة في خدمة أبنائها الطلبة، ومساعدة الطلبة على اكتشاف قدراتهم وتطويرها ،وتنمية الاعتماد على النفس والإحساس بالمسؤولية، واستثمار المناسبات والعقود الدولية في تحقيق مبدأ الانفتاح وترسيخ قيم الحوار مع الآخرين، وتوفير بيئة مناسبة تحتوي على مثيرات مختلفة تستثير القدرات الكامنة لدى الطلبة الذين يستهدفهم البرنامج هذا العام ممن أنهوا الصفوف من (6-11) على اختلاف فئاتهم ومستوياتهم الدراسية واهتماماتهم ، وحسب ظروف كل محافظة.

وعن أعداد المراكز الصيفية التي تستوعب هذا العدد من الطلاب في محافظات السلطنة قال : يبلغ عدد المراكز (49) مركزاً ، منها (16) مركزا ذات كثافة (100) طالب و(33) مركزا ذات كثافة (50) طالب موزعة على جميع المحافظات ومعظم ولايات السلطنة حسب الكثافة الطلابية يشكل المشاركون في هذه المراكز ما مجموعه (3250) طالبا وطالبة .

وعن كيفية إدارة المراكز الصيفية والبرنامج قال : أظهر التقسيم الذي أعتمد في إدارة وإشراف البرنامج نجاحه، وعليه تم الإبقاء على إدارة هذه المراكز من خلال المستويات الثلاثة :مركزياً ، من خلال اللجنة الرئيسية للبرنامج بديوان عام الوزارة ، ولا مركزياً ، من خلال اللجان المحلية بكل محافظة ، وتتضمن وجود ممثلين للدوائر ومكاتب الإشراف التربوي ، والأقسام ذات العلاقة بفعاليات وأنشطة البرنامج الصيفي بشقيه الفني والإداري ، والتي منها : (الأنشطة التربوية ، الحافلات المدرسية ، الشؤون المالية)، وكذلك من خلال رئيس مركز ومشرف واحد بالمراكز التي تضم 100 مشاركاً . ورئيس مركز بالمراكز التي تضم (50) مشاركا . ويتم اختيار رئيس المركز والمشرفين على المراكز عن طريق اللجان المحلية وفق شروط منها : الإجادة في مجال الأنشطة، والمبادرة والرغبة الجادة في العمل بالمراكز ، والقدرة على إيجاد علاقة جيدة بينه وبين الطلبة، والقدرة على التخطيط وتحقيق ما يخطط على أرض الواقع، والتعاون المتواصل مع إدارة المراكز بما يحقق الأهداف المرسومة .

وتحدث الدكتور سالم بن سعيد البحري مستشار الوزيرة لشؤون العلاقة مع المجتمع رئيس اللجنة الرئيسية لتنظيم وإدارة البرنامج الصيفي لطلبة المدارس عن البرنامج الصيفي الذي سيكون مطبقا في المراكز الصيفية فقالت: يمتد اليوم في البرنامج الصيفي (2019) من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر والنصف ظهراً، حيث تم تقسيم اليوم إلى أربع فترات.

وأكد رئيس اللجنة الرئيسية للبرنامج الصيفي لطلبة المدارس حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير البرنامج كما ونوعا وقالت إن البرنامج الصيفي يتضمن ثلاثة أنواع من الأنشطة : الثقافية ولها (40%) من نسبة البرامج ، والعلمية ولها كذلك (40%) من نسبة البرامج ، والرياضية ولها (20%) من نسب توزيع الأنشطة ، ويترك للمحافظات والمراكز الحرية والمرونة في إعادة نسب التوزيع اعتماداً على رغبة الطلبة وظروف كل مركز .